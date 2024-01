Chiara Ferragni, la crisi continua: Coca-Cola ferma lo spot

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non si è ancora spenta l’eco del caso pandoro, per Chiara Ferragni. L’influencer, che sta cercando la strategia migliore per tornare sui social, pare essere alle prese adesso con un’emorragia di sponsor, in balia alle difficoltà comprensibili di legare un marchio all’immagine della Ferragni, dopo il pandoro-gate.

Meloni: Ferragni? Per la sinistra come se avessi attaccato Che Guevara

Nei giorni scrorsi era stata Safilo a interrompere la collaborazione con l’influencer. Adesso, invece, un passo indietro pare averlo fatto Coca Cola. La notizia l’ha data Repubblica, scrivendo che la multinazionale americana avrebbe fermato lo spot con la influencer che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio, poco prima dell’inizio del prossimo Festival di Sanremo.

Loading...

Notizia confermata dalla stessa Coca-Cola, che in una nota ha precisato di aver «lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre» e che al momento «non prevediamo di usare questi contenuti».

Chiara Ferragni, la star dei social diventata imprenditrice Photogallery16 foto Visualizza

In sostanza, dunque, la sospensione della campagna pubblicitaria con Chiara Ferragni, prevista per inizio anno, è reale. E la notizia ha trovato il parere favorevole del Codacons , secondo il quale adesso «la questione deve allargarsi a tutto il mondo ambiguo e poco trasparente dei social network, e le aziende che hanno contratti di sponsorizzazione attivi sia con la Ferragni, sia con altri influencer famosi, devono adottare analoghi provvedimenti, considerati i gravi fatti emersi e la pubblicità ingannevole od occulta che troppo spesso viene fatta da tali personaggi attraverso i canali social».

Un’altra doccia fredda per Chiara Ferragni , insomma, che era da poco tornata timidamente sui social, con due stories nelle quali chiamava a raccolta i suoi 29 milioni di follower. Forse i tempi non sono ancora maturi, perché la vicenda pandoro non è ancora chiusa. E la scelta di Coca-Cola tiene la fiamma accesa.