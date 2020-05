Cocchini (Rinascente): «Già speso un milione per guanti, gel e mascherine. A giugno l’e-store» Affluenza migliore rispetto ai primi 10 giorni di marzo, ma a Milano, Roma e Firenze pesa l’assenza di turisti stranieri di Marta Casadei

Affluenza migliore rispetto ai primi 10 giorni di marzo, ma a Milano, Roma e Firenze pesa l’assenza di turisti stranieri

2' di lettura

Davanti a Rinascente Duomo, da un secolo tempio dello shopping milanese, si formano piccole code ordinate di clienti: si entra scaglionati, solo con la mascherina e dopo essersi disinfettati le mani. A disposizione di chi vuole toccare un capo ci sono i guanti.

Solo per l’approvvigionamento di questi tre elementi cardine (mascherine, guanti e disinfettanti) nel nuovo approccio allo shopping post lockdown Rinascente ha già speso «un milione di euro. Poi ci saranno tutti i costi per l’applicazione dei nuovi processi, dall’organizzazione degli spazi dedicati al personale fino ai controlli di sicurezza sui clienti», racconta il ceo Pierluigi Cocchini.

Gli investimenti in sicurezza per far tornare i clienti

La sicurezza è stata fin da subito una delle priorità del department store in tutti i suoi 9 negozi (in otto città italiane) e i protocolli - basati sul concetto chiave che «ognuno protegge tutti» - sembrano essere stati accettati senza problemi dai clienti. Che sono tornati ad acquistare: «Nei primi giorni dopo la riapertura abbiamo avuto un’affluenza maggiore rispetto a quella registrata poco prima del lockdown, a marzo», dice il ceo.

Le città d’arte soffrono la mancanza dei turisti

Le performance cambiano da negozio a negozio: «Milano, Firenze e i due negozi di Roma hanno registrato una regressione sullo stesso periodo del 2019, ma ce lo aspettavamo: sono punti vendita molto frequentati dai turisti. Nelle altre città stiamo andando bene: i risultati sono inaspettati».

Scontrini importanti ( e molte scarpe vendute)