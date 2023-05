Cocktail, a Milano al via la settimana di Mixology con oltre 150 aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte il 4 maggio a Milano la Week Mixology, settimana dedicata al mondo dei cocktail e del settore beverage, che confluirà nell’evento “MIxology Experience”, in calendario dal 7 al 9 maggio. Coinvolti 45 locali tra cocktail bar, ristoranti, rooftop e bar d’hotel, in attesa dei 3 giorni al Superstudio Maxi, per scoprire novità e i segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento della liquoristica e della distillazione tra percorsi tematici, con i più grandi brand di amari, bitter e vermouth, liquori, elisir e vini fortificati, tequila e mezcal, ma anche gin, grappe, whisky, rum e cachaça.

Anche quest’anno ci sarà spazio per i prodotti “No-Low Alcohol”, analcolici e a bassa gradazione alcolica indispensabili per la preparazione di cocktail e mocktail.

«L’edizione 2023 conferma il format di successo, arricchito da importanti novità e attività che coinvolgeranno sia il mercato nazionale che internazionale – sottolinea Luca Pirola, che guida la squadra dell’evento organizzata dal circuito Bartender.it –. Puntiamo a migliorare i risultati straordinari registrati lo scorso anno al debutto della manifestazione, visitata da oltre 6.850 persone, alla presenza di 151 aziende, 357 brand, per un totale di più di 200.000 assaggi».

MIxology Experience vuole essere un punto di confronto per appassionati e operatori con masterclass e incontri sui temi di maggior interesse per l’hospitality e la bar industry.

Inoltre la rassegna, in collaborazione con Aibes (Associazione italiana barmen e sostenitori), ospiterà il primo campionato nazionale tra i campioni delle scuole alberghiere: più di trecento istituti saranno rappresentati dai migliori alunni selezionati per gareggiare per il titolo di “Next Bartender”. Obiettivo duplice: offrire una ribalta ai giovani e, contemporaneamente, offrire un concreto sostegno al mercato del lavoro alla ricerca di nuove leve.