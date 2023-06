Code sulla A10, Autofiori rimuoverà cantieri nei fine settimana

In aggiunta, la concessionaria sospenderà, da lunedì 12 giugno 2023 fino alla metà di settembre 2023, la partenza dei cantieri per l’ammodernamento delle barriere di sicurezza sui viadotti Aregai e Cipressa situati tra Imperia Ovest e Arma di Taggia e per le verifiche strumentali sulle gallerie presenti sulla stessa tratta.

Infine, Autostrada dei Fiori ha confermato la sospensione di tutti i cantieri lungo la A10 Savona–Ventimiglia (confine francese) per il periodo estivo, a partire dal 28 luglio fino a metà settembre 2023.

Svincolo di Savona problematico

Il traffico rilevato lo scorso weekend, spiega Bernardo Magrì, responsabile concessioni del gruppo Astm, «ha ampiamente superato i dati storici in base ai quali la società programma i cantieri e, in base a questa situazione, abbiamo deciso di mettere in piedi un’organizzazione straordinaria. Già dal prossimo weekend rimuoveremo alcuni dei cantieri più impattanti, in particolare nella galleria Colle Dico che aveva portato a code durante il week end scorso».

Magì ha proseguito spiegando che «tutto quello che si può fare verrà fatto, sapendo però che la coda maggiore, circa 20 chilometri, si è verificata in ingresso a Savona. Lì, purtroppo, abbiamo poco da fare: è uno svincolo che ha una configurazione che porta a difficoltà. Abbiamo studiato alcune soluzioni che però prevedono un’interlocuzione con ministero, Regione e un altro gestore: ipotizziamo nuovi disegni che possano consentire di ridurre l’impatto».

Prima dell’estate, ha concluso, «saranno comunque rimossi tutti i cantieri, tranne forse uno vicino a Ventimiglia, che è di competenza francese. Cercheremo sempre di favorire il flusso prevalente, con alcuni cantieri che verranno chiusi in un senso e aperti nell’altro al venerdì e viceversa alla domenica».