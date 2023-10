Code week 2023: Apple fa lezioni di coding, ecco perché servono già a scuola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Siamo nel pieno della settimana europea della programmazione (EU Code Week), che finirà il 22 ottobre: l’obiettivo della Commissione è «incoraggiare i giovani a cimentarsi con la programmazione e a intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM)».

Per l’iniziativa è stato predisposto un sito, mentre Apple ha organizzato un incontro con alcuni giornalisti per illustrare le sue attività di formazione sul tema. Durante queste settimane viene potenziato il programma Today at Apple, ovvero le sessioni che si tengono negli Apple Store di tutto il mondo e che in media sono 15mila a settimana.

La rete europea degli store viene messa a disposizione per aiutare chi lo desidera a imparare a fare coding, con un numero maggiore di sessioni specifiche dal titolo «Scrivi il codice della tua prima app» e «Impara a programmare con Swift Playgrounds» (Swift è il codice di programmazione di Apple, ndr), già disponibili negli Apple Store di tutta Europa.

L’esperienza è disponibile anche per classi di scuola e gruppi di colleghi, con prenotazioni di gruppo in presenza o online. Apple spiega che per quanto riguarda la formazione coding in età scolastica, è consigliato di iniziare dagli 8 anni in su. Che il successo dipende dalla curiosità dello studente ma soprattutto, in ambito scolastico, dalla disponibilità e interesse degli insegnanti.

Apple mette a disposizione anche i progetti “Everyone can code”, che forniscono a chi insegna o fa formazione le risorse in grado di guidare chi studia a sviluppare le competenze di base del coding. Questi progetti, disponibili per insegnanti di tutta Europa (in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, svedese e norvegese), introducono Swift Playgrounds e SwiftUI.