Codemotion, nuovo round da 8 milioni guidato da Sinergia Venture Fund

Nuovo round per Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT. L’operazione di investimento ha un valore da 8 milioni di euro ed è guidato da Sinergia Venture Fund, fondo di venture capital specializzato in scale-up B2B. Al round ha partecipato una selezione di partner italiani e internazionali, tra cui Azimut Digitech Fund (con Gellify come advisor), Endeavor Catalyst, Primo Ventures, P101 con Italia 500 e Cdp Venture Capital attraverso il Fondo rilancio startup.



«Codemotion si muove in un mercato in grande crescita» commenta Simone Cremonini, managing partner di Sinergia Venture Fund, che precisa: «Oggi tutte le aziende – di qualsiasi dimensione - hanno bisogno di assumere sviluppatori e Codemotion ha due asset fondamentali per soddisfare questa esigenza: da un lato, la più grande community di sviluppatori in Europa; dall'altro, un modello di business costruito negli anni attorno a questa community che ha un grande potenziale di crescita a livello internazionale. Siamo entusiasti di lavorare al fianco del team di Codemotion per accelerare la sua crescita in Italia e in Europa».

Le strategie di sviluppo

Il round di investimento porterà a un ulteriore potenziamento della piattaforma Codemotion, introducendo sia nuove funzionalità per soddisfare sempre più le esigenze degli sviluppatori, sia servizi per le aziende che spaziano dall'attraction alla selezione, fino alla retention degli sviluppatori (riducendo quindi il tasso di turnover aziendale).

Inoltre, continuerà lo sviluppo di Codemotion Talent che oggi, a meno di un anno dal suo lancio, può già contare su un bacino di più di 5000 sviluppatori in cerca di lavoro. Le risorse raccolte, poi, permetteranno a Codemotion di proseguire nel proprio percorso di internazionalizzazione, con l'obiettivo di raggiungere nel 2025 la leadership europea con un milione di sviluppatori attivi sulla piattaforma, diventando punto di riferimento nel settore.