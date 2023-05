Coderblock, la startup siciliana che connette il mondo nel metaverso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In principio ci fu Workspace, un innovativo spazio di lavoro condiviso per gestire e monitorare gruppi di lavoro in smart working all’interno del primo ufficio virtuale in 3D, con l'obiettivo di semplificare le attività lavorative nel quotidiano. Era il 2015 e il mercato, quel mercato, era ancora tutto da costruire. Una iniziativa nata dall'idea di Danilo Costa di creare esperienze virtuali immersive per uffici, eventi, formazione e shopping. Quell’iniziativa era un pezzo di Coderblock, startup che oggi punta a connettere i vari ambienti virtuali in un unico metaverso condiviso ma soprattutto rendere fruibile a tutti, non solo a esperti e smanettoni, questo nuovo ambiente. «Dopo aver proposto una concezione nuova di lavoro da remoto con gli uffici virtuali, abbiamo aperto le porte ai mondi phygital immersivi con spazi per expo e conferenze in cui le persone possono muoversi nel mondo virtuale con i propri avatar, come se fossero nella realtà» racconta Costa. Così è stato creato un hub area nel Metaverso: si tratta di «mondo virtuale fruibile da browser, senza l'utilizzo di dispositivi esterni, che assume il volto di una città futuristica multifunzionale – spiegano dall’azienda – .Nel metaverso di Coderblock è possibile creare la propria identità virtuale, incontrare nuovi utenti, vivere avventure in-game con il proprio avatar, fare shopping, partecipare ad eventi, pubblicizzare, affittare, costruire e personalizzare spazi e tanto altro ancora».Un mercato real estate vero e proprio: in primavera Codeblock ha messo sul mercato un primo stock de 44.500 land da 16 metri per 16 metri e li ha venduti tutti, con proprietà garantita grazie alla blockchain.

Un progetto ambizioso che ha attirato l'attenzione di diversi clienti internazionali che ha portato l'azienda ad aprire una nuova sede a Miami (la seconda dopo quella di Palermo) e che ha generato un incremento del fatturato del +109% al 2021 e la creazione della tecnologia Web3 nel corso del 2022). La startup, che dà lavoro a una ventina di persone, in soli due anni ha raccolto più di 2 milioni in fundraising e che l'ultimo aumento di capitale ha visto l'ingresso in società di Deloitte Consulting Società Benefit. «L’anno scorso abbiamo fatto in un anno 400 mila euro di fatturato quest’anno lo abbiamo fatto in cinque mesi – dice Costa –: siamo in realtà in una fase in cui stiamo spingendo in una certa direzione. Non sto considerando il fatturato che cominceremo a fare anche in America perché stiamo spingendo anche in quella direzione». Nel 2022 l’azienda ha assisteto a una crescita di interesse nei confronti dei servizi legati al vertical del metaverso e, soprattutto, all’acquisto dei terreni virtuali e degli Nft proprietari e nel 2023, gli obiettivi principali sono la vendita di Nft e l’espansione internazionale negli Usa dei prodotti legati alla tecnologia blockchain.

Oggi Coderblock è pronta a presentarsi come Next Generation AI Metaverse, ovvero una delle prime realtà in Italia ad avvalersi in modo concreto di un'integrazione AI nei suoi spazi immersivi ed è in dirittura di lancio pubblico un nuovo progetto: «Stiamo creando – aggiunge Costa – un Coderblock Connect che sarà una cittadella che strizza un po’ l’occhio all’esperienza della Dubai Expo. Ci sono i padiglioni e ogni padiglione fa riferimento a un Paese e poi dentro ci sono le varie città. Stiamo facendo la stessa cosa anche noi quindi fra poco racconteremo che ci sarà la possibilità gratuitamente per circa 300 potenziali brand di poter avere un proprio stand che noi regaleremo in Coderblock con l’obiettivo di dimostrare loro di poter trarre vantaggio da questo tipo di esperienza, quindi ci sarà questo tipo di logica, poi ovviamente ci sono dei pacchetti di sponsorizzazione perché c’è chi ci sta chiedendo qualcosa in più. Connect avrà anche l’obiettivo di connettere tutti quelli che sono in Sicilia e quindi fare in modo che tante realtà siciliane possano cominciare a parlarsi in un mega evento che stiamo un po’ regalando al mondo».