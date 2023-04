Codice degli appalti: dagli affidamenti alla banca dati tutte le novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

È approdato in Gazzetta Ufficiale venerdì 31 marzo il nuovo Codice degli appalti pubblici commissoniato dal precedente governo al Consiglio di Stato e rilanciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il nuovo testo si chiama adesso decreto legislativo 36/2023 e dal primo luglio manderà definitivamente in soffitta il vecchio codice contenuto nel dlgs 50/2016. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° aprile ma dispiegherà la sua efficacia a partire dal 1° luglio. Ecco le novità più importanti.

Le opere di interesse strategico nazionale o locale

Il Codice rispolvera la legge Obbiettivo con una corsia preferenziale per le infrastrutture che non necessitano di passaggi burocratici intermedi: in questo caso la stazione appaltante trasmette il progetto alle autorità per avviare l’iter della valutazione di impatto ambientale,

Progetti e appalti integrati

Passano da tre a due i livelli di progettazione che perdono il livello “definitivo”, e cioé la fase intermedia. Restano in piedi, quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo; inotre torna in pista l’appalto integrato, con la possibilità di affidare la doppietta della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato tutto in mano a un unico operatore. Questa previsione era stata inizialmente vietata ma poi inserita nel vecchio Codice grazie alla sospensiva sancita dal decreto semplificazione 77/2021.

Affidamento diretto

Norma contestata dall’autorità anticorruzione, prevede una soglia per gli affidamenti diretti fino a lavori per 150mila euro. È prevista la procedura negoziata con cinque operatori per lavori da 150mila euro fino a 1 milione di euro; da questa soglia fino al massimo tetto fissato dalla Ue gli operatori diventano 10. Per queste due ultime soglie è prevista anche la gara a discrezione della stazione appaltante e comunque per tutte le fattispecie anche la richiesta di preventivi e le indagini di mercato preliminari. Vale la pena sottolineare che nelle bozze circolate prima dell’approvazione definitiva, la norma prevedeva per la seconda soglia la motivazione del ricorso alla gara. Un’ipotesi poi cancellata.

Piccoli Comuni e affidamento

Maglie più larghe anche per i piccoli Comuni: adesso potranno affidare lavori o acquisire forniture e servizi senza ricorso alla gara purché rientrino entro la soglia massima di 500mila euro. La norma precisa anche che per gli affidamenti al di sotto di quella soglia «l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (Cig) alle stazioni appaltanti non qualificate».