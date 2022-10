Codice della crisi e iter già avviati: giudici divisi sulle regole da seguire

se si applicasse la nuova disciplina, qualora la procedura di concordato si arrestasse, dovrebbe essere aperta la liquidazione giudiziale, ma ciò non sarebbe consentito dall’articolo 390, secondo cui ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati prima del 15 luglio si applica la disciplina previgente.

Tuttavia, questo principio non dovrebbe trovare applicazione ove il deposito della domanda di concordato sia avvenuto anteriormente alla prima udienza prefallimentare, nel qual caso il concordato sarebbe regolato dal Codice della crisi, sfociando però, ove non fosse omologato, in un fallimento disciplinato dalla legge fallimentare.

Peraltro, il Tribunale di Roma (decreto 21 luglio 22) ha ritenuto che il procedimento di concordato introdotto con domanda in bianco depositata il 18 luglio debba essere assoggettato alle regole del Codice della crisi, anche se prima del 15 luglio era stata presentata un’istanza di fallimento e per la medesima data del 18 luglio era già stata convocata l’udienza prefallimentare; ciò perché in questo caso il procedimento unitario dovrebbe essere riferito al concordato e dovrebbe quindi intendersi avviato sotto la vigenza del Codice. Analogo principio è stato affermato dal Tribunale di Bologna con il decreto del 29 settembre 2022.

Concordato in bianco e proposta

Un altro caso frequente riguarda le domande di concordato in bianco presentate prima del 15 luglio 2022 e poi seguite da una proposta di concordato presentata a partire dalla data del 15 luglio.

In caso di presentazione della domanda di concordato in bianco gli effetti della procedura sono anticipati alla data della sua pubblicazione. Poiché il citato articolo 390, per stabilire la normativa da applicare, fa riferimento al «ricorso per l’apertura del concordato», ciò che rileva ai fini della disciplina transitoria è conseguentemente la domanda in bianco, e non la proposta vera e propria (che viene presentata successivamente, unitamente al piano concordatario, entro il termine concesso dal tribunale). Pertanto, in questo caso il concordato dovrebbe essere disciplinato dalla legge fallimentare.