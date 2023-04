Codice fiscale per stranieri, ecco la mini guida in 17 lingue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il codice fiscale per gli stranieri, a cosa serve e come ottenerlo. Lo spiega l’agenzia delle Entrate che ha pubblicato sul proprio sito una mini guida sul codice fiscale tradotta in 17 lingue diverse. Si tratta di un opuscolo, diviso in capitoletti, che spiega cosa è il CF, a cosa serve e come viene attribuito ai cittadini Ue, extra Ue, a chi richiede la protezione internazionale, ai minori non regolari o non accompagnati, ai profughi ucraini per i quali è prevista una procedura speciale di accoglienza.

Cos’è e a cosa serve il CF

Il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino. Le prime sei lettere vengono stabilite in base al cognome - le prime tre - e al nome - le seconde tre - seguono poi le ultime due cifre dell’anno di nascita, una lettera che rappresenta il mese di nascita e i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è il giorno di nascita + 40); i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita e l’ultima lettera viene calcolata in automatico dal sistema.

Questo codice, che non ha una data di scadenza, identifica il cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per iscriversi al Servizio sanitario nazionale (Asl) e fare la scelta del medico.

Anche se in rete è possibile calcolarlo, perché sia valido è necessario che venga rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate. Viene spedito, tramite posta ordinaria all'indirizzo di residenza, per i cittadini residenti oppure al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.

Cittadini stranieri di paesi extra Ue

Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito dallo Sportello unico per l’immigrazione e dalla Questura.