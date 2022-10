«Codice rosso», scudo antiviolenza: nuovi reati, pene più dure e tutele

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per Codice rosso si intende la riforma emanata con legge 69 del 2019, in vigore dal 9 agosto dello stesso anno, intitolata «Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere». La normativa, di cui può avvalersi, interviene principalmente in tre direzioni: introduce nuovi reati, inasprisce le sanzioni per quelli esistenti e disegna una procedura su misura per tutelare meglio e prima chi viva situazioni a rischio.

Vediamo, in dettaglio, che cosa cambia. Intanto, nel Codice penale entrano quattro crimini. Uno è la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (sfregio, articolo 583 quinquies) punito con la reclusione da otto a 14 anni e con l’ergastolo se ne derivi la morte. L’altro è la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso dei soggetti rappresentati (revenge porn, articolo 612 ter) punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da cinque a 15mila euro. Pene più alte se le vendette provengono dal coniuge, anche separato o divorziato, da un ex, o se si utilizzino mezzi informatici. Introdotto, poi, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558 bis). Ma, e ciò la riguarda, diventa reato (articolo 387 bis, reclusione da sei mesi a tre anni) anche violare l’ordine di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati che il giudice potrebbe disporre per tutelarla dai maltrattamenti familiari (articolo 572 del Codice penale) di cui è vittima. Nella nozione di maltrattamenti, infatti, non rientrano soltanto le percosse, ma ogni forma di violenza che calpesti la dignità della persona offesa, sia essa fisica, sessuale, verbale, morale o economica (Cassazione 18937/2016) e, dunque, anche le umiliazioni e vessazioni che riferisce.

La riforma, peraltro, nell’aumentare sensibilmente la pena per i maltrattamenti (oggi puniti con il carcere da tre a sette anni), la eleva fino alla metà quando siano commessi con l’uso delle armi, contro donne gravide, disabili, minorenni o – come nel suo caso – in presenza di minori. Insomma, l’inveire di suo marito davanti agli occhi dei vostri bambini potrà far scattare l’aggravante della violenza assistita. Ipotesi che si verifica, spiega Cassazione 18833/2018, anche se i soprusi non si rivolgano direttamente contro i minori ma li coinvolgano come involontari spettatori delle liti tra i genitori all’interno delle mura domestiche, ove si accerti l’abitualità delle condotte e l’idoneità a provocare in loro uno stato di sofferenza psicofisica. Tornando alle novità del Codice rosso, per concretizzare la tutela delle vittime si accelera l’iter d’indagine per alcuni delitti tra cui lo stupro, i maltrattamenti, lo stalking, le cui notizie di reato saranno riferite dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero immediatamente e, in prima battuta, anche a voce.

Il Pm, poi, assumerà le informazioni dalla persona offesa entro tre giorni per offrirle un rapido ombrello di garanzie. Con le modifiche, in sintesi, anche nel settore investigativo e giudiziario si potrà ricorrere ad una sorta di codice rosso per gestire gli allarmi, sulla falsariga di quanto accade in pronto soccorso per le emergenze sanitarie. Non a caso, per il personale che eserciti funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria orientate a prevenire e perseguire i crimini introdotti o solo ritoccati dalla riforma, sono stati attivati dei corsi di formazione professionali specifici.

Del resto, se di urgenze si tratta, l’attenzione dedicata deve raggiungere ed attestarsi sui massimi livelli.

Figli, sul regime di affido pesano le cause penali

Mi sono separata e ho chiesto l’affidamento esclusivo di mia figlia perché suo padre è un uomo violento. A suo carico, infatti, è aperto un processo penale per abusi nei miei confronti. Vorrei sapere se questo può influenzare il giudice e far sì che accolga la richiesta di affidare la piccola solo a me.

È possibile. Non posso darle alcuna certezza perché le questioni sull’affidamento sono diverse l’una dall’altra e non tutte si risolvono allo stesso modo. Ad incidere, poi, sarà ovviamente anche l’esito della causa penale siccome fino alla condanna definitiva vige la presunzione di non colpevolezza. In ogni caso, tra le novità introdotte dal Codice rosso ce n’è una che la interessa. Oggi, ai fini della decisione delle cause di separazione o relative alla prole minore o all’esercizio della potestà genitoriale, al giudice civile va trasmessa copia delle ordinanze emesse verso uno dei genitori. Tra queste, quelle che – in relazione ai reati di maltrattamenti familiari, stalking, violenze o vendette sessuali – applichino misure cautelari, le sostituiscano o le revochino, gli avvisi di concluse indagini preliminari, le archiviazioni e chiaramente le sentenze. Praticamente, si mettono in “comunicazione” i circuiti civili e penali così che le decisioni sui figli siano adottate alla luce di una valutazione esauriente e complessiva della situazione familiare.

La vigilanza dinamica frena l’escalation violenta

Mio marito mi picchia e, negli ultimi tempi, lo fa in modo più aggressivo del solito e temo in un epilogo tragico. Che succede se riferisco tutto alle forze dell’ordine?

Nei casi di violenza domestica e di genere, cui rientrano maltrattamenti, lesioni, stalking, esiste una corsia preferenziale che accelera le azioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. La notizia di reato viene subito trasmessa, anche oralmente, al Pm che, salvo esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini, entro tre giorni ascolta la persona offesa o chi ha sporto denuncia. Il termine è volutamente breve per consentire la rapida predisposizione delle misure cautelari, raccogliere un racconto ancora vivido ed evitare pressioni su chi abbia esposto i fatti, strumentali a farlo ritrattare. Vittima e difensore, poi, resteranno informati su ogni step dell’iter, incluso un eventuale provvedimento di scarcerazione. Con il divieto di avvicinamento, inoltre, il giudice potrà disporre particolari modalità di controllo quali l’uso del braccialetto elettronico così che un alert da una app collegata al dispositivo avviserà dell’approssimarsi del soggetto pericoloso. Infine, per aiutare le vittime a riconquistare la loro autonomia, è previsto il sostegno del Reddito di libertà e l’assistenza legale a spese dello Stato.