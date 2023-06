Codice della strada, alcolock e monopattini, ecco che cosa cambia in otto schede

Martedì 27 giugno il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge che modifica il codice della strada attuale. Le novità rispetto all’attuale riguardano soprattutto alcol, droga, controlli automatici, monopattini, mobilità ciclabile e auto guidabili dai neopatentati, con non pochi inasprimenti (anche sui cellulari, in parte) e qualche allentamento (per esempio, sulle sanzioni seriali o legate alle Ztl). Nelle prossime schede abbiamo sintetizzato nel novità principali. Il Ddl dà poi al Governo la delega per una riforma complessiva. Il testo di partenza, come in tutti i disegni di legge, difficilmente diventa legge in tempi brevi.

