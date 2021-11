Codice della strada, le novità / Abolite le sanzioni per i micromezzi truccati e in aree vietate

Completamente abolite le sanzioni per chi usa gli altri micromezzi elettrici (segway, hoverboard e monowheel) fuori dalle aree dei centri abitati individuate dal Comuni per la loro circolazione in via sperimentale o per chi usa un esemplare “truccato” o comunque non in regola con le caratteristiche tecniche previste.

L'incongruenza più pericolosa è quella sulla circolazione dei monopattini fuori dai centri abitati: l'abbassamento del limite di velocità introdotto con questo stesso pacchetto “sicurezza” è ben poco compatibile con la viabilità extraurbana, sia pure ordinaria (vi rientrano pure trafficatissime superstrade a tre corsie, come la tangenziale di Bari).

Tutto ciò si aggiunge alle regole già in vigore dal 2020.Resta quindi il principio generale introdotto dalla legge 160/2019: i monopattini sono equiparati ai velocipedi e quindi soggetti a tutte le relative regole, se compatibili. L'eccezione più importante riguarda gli ambiti di circolazione: fuori dai centri abitati i monopattini possono circolare solo sulle piste ciclabili.

Inoltre, può guidare solo chi ha almeno 14 anni e i minorenni devono indossare il casco. Col buio, obbligo di giubbino riflettente, luce bianca o gialla anteriore e rossa posteriore (con catadiottro).