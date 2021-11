Codice della strada, le novità / Casco in moto, il guidatore risponde anche per il passeggero maggiorenne

Introdotta, nella sanzione per mancato uso del casco (83 euro, articolo 171 del Codice della strada) la responsabilità del conducente anche per i passeggeri maggiorenni. In pratica, il guidatore conducente ne risponde assieme al trasportato, come accadeva finora solo nel caso in cui il passeggero fosse minorenne.

Resta una differenza: quando il trasportato e maggiorenne, il conducente non perde punti, mentre quando è minorenne egli perde 5 punti (esattamente come se il casco non fosse indossato dal guidatore stesso).