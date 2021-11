Codice della strada, le novità / Luci sulle bici obbligatorie sempre

I dispositivi da montare sulla bici per rendersi visibili al buio (articolo 68 del Codice della strada) devono essere presenti sempre, mentre finora erano obbligatori solo in caso di circolazione da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere (e anche di giorno nelle gallerie e in ogni altro caso di scarsa visibilità). Quindi, a chi circola solo di giorno non basterà più montare solo il campanellino, come previsto finora.

I dispositivi per la visibilità sono:

- davanti, luci bianche o gialle;

- dietro, luci rosse e catadiottri rossi;

- sui pedali e sui lati, catadiottri gialli.