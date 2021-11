Codice della strada, le novità / Multe con telecamera anche ai passaggi a livello

Chi attraversa un passaggio a livello quando è vietato (sbarre chiuse o in movimento, luci rosse accese o altri dispositivi in azione) può essere multato anche con sistemi di rilevamento automatico (che non richiedono presenza di agenti). Essi potranno anche essere installati, a sue spese, dal gestore della ferrovia.

Ci vorrà però tempo per far partire questi controlli automatici: i sistemi devono essere omologati o approvati dal Mims. E l'esperienza insegna che l'iter non è veloce.