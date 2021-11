Codice della strada, le novità / Neopatentati senza limiti di potenza e il foglio rosa dura di più

Aboliti i limiti di potenza per le auto guidabili dai neopatentati nel primo anno (articolo 117 del Codice della strada), ma solo se c'è a fianco un patentato da almeno 10 anni che non abbia più di 65 anni. Il requisito dei 10 anni non è richiesto se la patente dell'accompagnatore è di categoria superiore a quella necessaria per il veicolo utilizzato. Restano i limiti di velocità da rispettare per i primi tre anni dal conseguimento della patente: 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali (anziché rispettivamente 130 e 110).

Diventa possibile ritentare due volte (anziché una) l’esame di guida se lo si fallisce. E raddoppia (da sei mesi a un anno) la validità del foglio rosa, anche per ridurre i problemi legati alla carenza di esaminatori della Motorizzazione. Ma queste agevolazioni, secondo l'interpretazione che la Motorizzazione ha fornito con la circolare 34647 del 10 novembre, si applicano solo ai fogli rosa rilasciati o “riportati” (cioè rilasciati in modo semplificato a chi ne ha lasciato scadere uno precedente o è stato bocciato due volte all'esame di guida) a partire da quella data.

Abolito l'obbligo di guidare solo in luoghi poco frequentati, per chi ha il foglio rosa che serve per conseguire patentini e patenti moto (AM, A1, A2 e A) e utilizza un mezzo su cui a fianco del guidatore non può prendere posto nessuno.

Tassisti e autisti Ncc (noleggio con conducente), nel conseguire i certificati di abilitazione professionale KA e KB, potranno frequentare il prescritto corso di formazione sul primo soccorso anche in un'autoscuola. Ma prima il Mims deve emanare un Dm con la modalità attuative.

Per contrastare la carenza di autisti di mezzi pesanti, fino al 30 giugno bonus fino a mille euro (e comunque non superiore al 50% della spesa sostenuta) per chi prende una patente per camion (più precisamente, che lo abiliti al trasporto merci per conto terzi), se ha fino a 35 anni o riceve reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali. Per favorire la formazione, l'articolo 54 del Codice della strada, comma 1, lettera d) viene derogato, in modo da consentire che sugli autocarri non ci siano solo gli addetti all'uso o al trasporto delle cose che si trovano a bordo, ma anche «un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della professione (di autotrasportatore, si presume, ndr), per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi». È ancora da capire come questi requisiti dovranno essere verificati e in quanto tempo il milione di euro stanziato si esaurirà.