Codice della strada, le novità / Strisce rosa per gestanti e famiglie con figli piccoli. Ma chi controlla?

Con questo nome convenzionale s'intendono spazi riservati alla sosta per gestanti e famiglie con figli fino ai due anni, ora previsti dall'articolo 188-bis, appena aggiunto al Codice della strada. In realtà, non si sa ancora come sarà la segnaletica: sarà fissata da modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Con le stesse modifiche si fisseranno le modalità con cui si potrà ottenere dai Comuni il permesso rosa (questo invece è un nome ufficiale) che consentirà la sosta negli spazi riservati.

Resterà sempre un problema: come si controllerà che gli spazi sono occupati da chi è davvero in giro con famiglia? Chiunque abbia il permesso può abusarne, utilizzandolo anche quando è da solo. In fondo, è quello che è sempre accaduto per gli spazi riservati ai disabili e da qualche anno si ripete nei posti adibiti alla ricarica dei veicoli elettrici (ma ora cambiano le regole, si veda il capitolo su questo argomento).