Codice della strada, le novità / Veicoli sequestrati, proprietari sempre più obbligati a custodirli

Ennesima serie di modifiche all'articolo 213 del Codice della strada. Lo scopo principale è soprattutto di tagliare i costi a carico dello Stato.

Quando il sequestro viene eseguito e il proprietario non può o non vuole prendere in custodia il veicolo e quest'ultimo viene portato in depositeria, la comunicazione del suo deposito viene data sul sito internet della Prefettura. Ora si aggiunge che in questa comunicazione deve esserci anche l'avviso che, se non si ritirerà il veicolo entro cinque giorni (pagando tutte le spese di recupero e custodia), il mezzo verrà venduto (anche solo per essere rottamato).

Con lo stesso spirito, se il veicolo viene sequestrato in assenza del trasgressore e senza che sia possibile rintracciare subito il proprietario, il verbale dell'infrazione e quello di sequestro con l'avviso che invita ad assumere la custodia vanno notificati «senza ritardo».

L'organo di polizia che ha operato deve inoltre comunicare Il provvedimento di sequestro alla Motorizzazione, per l'annotazione nel Pra. Procedimento analogo in caso di dissequestro.

Quando viene disposta la confisca e il veicolo è stato venduto, va confiscata la somma ricavata dalla vendita (prima ciò valeva in caso di distruzione del veicolo).

Quando la confisca diviene definitiva, la liquidazione delle spese per la depositeria va effettuata dall'agenzia del Demanio a decorrere dalla data di ricezione (e non più di trasmissione) del provvedimento adottato dal prefetto. Un avviso va pubblicato anche nell'Albo pretorio del Comune in cui è avvenuta la violazione, a cura dell'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Se la notifica materiale è impossibile «per comprovate difficoltà oggettive», si dà per eseguita 30 giorni dopo la pubblicazione nell'Albo.