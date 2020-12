Cogliere l’opportunità della pandemia per accelerare con l’innovazione di Matteo Ballarin

3' di lettura

Da 9 mesi a questa parte, da quando cioè il COVID è entrato in maniera preponderante nelle nostre vite, sono venuti al pettine i nodi irrisolti dei principali problemi del settore economico di questo paese. Tra tutti, vale la pena citarne almeno tre.

Un tessuto imprenditoriale già impoverito da decenni di scarsa produttività, abituato a tirare avanti più che ad “andare avanti”, ha fatto i conti, ad esempio, con un calo dei consumi repentino come non ne se ne vedevano dai tempi di guerra. Senza il paracadute che potevano dare decenni di prosperità le aziende si sono scoperte quindi nude ed inermi di fronte alla crisi. E gli imprenditori si sono scoperti poveri, nel senso più letterale del termine.

Lo stato, atavicamente impacciato nell'intervenire a sanare le disparità del mercato, sempre bloccato tra burocrazia elefantiaca e mancanza di capacità di programmazione ed implementazione, ha mostrato la sua faccia peggiore: decreti ministeriali quasi quotidiani, interventi annunciati e mai realizzati, ritardi drammatici nell'erogazione di misure di intervento che avrebbero dovuto avere carattere di urgenza.

Ed infine la digitalizzazione, questo perfetto sconosciuto per la pubblica amministrazione, ma in generale per tutto il nostro paese, tanto da vederci nel 2020 quart'ultimi in Europa per indice di digitalizzazione (fonte: DESI), davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria. Abbiamo “scoperto” improvvisamente di non avere banda larga dappertutto, di non possedere una diffusione capillare di personal computer e di non avere forza lavoro capace di utilizzare strumenti digitali di base.

Ma se c'è qualcosa, in questo 2020, che lascerà il segno sul nostro tessuto industriale e che lo cambierà in meglio nei prossimi mesi, ha a che fare proprio con la digitalizzazione, ed in generale con l'innovazione dei procedimenti. Messi alle strette dalle circostanze, infatti, abbiamo innescato nelle nostre aziende dei processi di innovazione dai quali non si torna più indietro, prendendo in pochissimo tempo decisioni che abbiamo rimandato per anni, per pura necessità. Nel nostro settore (la vendita al cliente finale di utilities) ne possiamo evidenziare almeno tre in maniera chiara ed evidente.

La prima novità riguarda il mix di vendite. Un settore dominato per decenni da quella porta a porta con agente fisico ha scoperto improvvisamente durante il primo lockdown di avere un'alternativa valida a queste modalità “push”: e cioè la vendita “pull”, col cliente che viene a trovare il fornitore e non il contrario. Per far sì che tale incontro avvenga è esplosa dunque l'esigenza di investire in pubblicità: online principalmente, ma anche televisiva o su altri media tradizionali. Ciò che conta, molte aziende hanno scoperto di poter fare a meno delle reti di vendita e di poterle rimpiazzare (almeno in parte) con una modalità diversa di incontro col cliente finale semplicemente a causa delle circostanze: gli agenti di simili reti non potevano più incontrare i clienti finali. Se in futuro c'è da attendersi (ed anche auspicare) che tale divieto sarà solo un ricordo, di sicuro si è aperto uno spazio per un nuovo modo di acquisire i clienti, per molte aziende, che difficilmente si richiuderà.

La seconda novità riguarda proprio quei venditori che a loro volta hanno reagito alle difficoltà. Impossibilitati a visitare i loro clienti, hanno utilizzato strumenti diversi ma ugualmente validi dal punto di vista legale per sottoscrivere contratti. Ed è così che si è aperta la breccia a soluzioni di firma digitale che esistevano già da anni ed aspettavano solo un'occasione simile per diventare un nuovo standard. Perché, se è certo che ricominceremo ad incontrarci, non è così certo che useremo tutta la carta che usavamo prima quando può essere sostituita da una soluzione più sicura, agile ed economica.

La terza ed ultima riguarda proprio il rapporto con il cliente. Se prima di questo momento avere strumenti digitali di gestione (come una chat, umana o con chatbot, o una mobile app dispositiva) era visto quasi come un plus nelle offerte degli operatori, in questi mesi è diventato piuttosto un must, con i clienti impossibilitati a visitare un negozio o andare in posta per pagare una bolletta. Chi era già pronto a tale modalità di gestione, si è trovato in vantaggio; chi non lo era, è corso ai ripari implementandolo con una urgenza ed una rapidità senza precedenti.

Ecco, c'è qualcosa di buono che le aziende si porteranno dietro da questa esperienza: l'urgenza, la necessità di innovare in poco tempo e venendo incontro alle esigenze del mercato e del contesto. Una buona lezione, da non dimenticare anche quanto i tempi saranno migliori.

CEO, Europe Energy



Loading...