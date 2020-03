Cogliere le opportunità della tecnologia Gli investimenti insufficienti nel capitale umano ci condannano a crescere poco di Alessandro Rosina

(AdobeStock)

Non possiamo pensare di affrontare l’emergenza sanitaria in corso e le sue implicazioni senza tener conto delle specificità che ci connotano, avendo nel contempo ben chiara la rotta da tenere dopo aver superato l’attuale tempesta.

Come ben noto l’Italia è caratterizzata dalla peggiore combinazione in Europa tra bassa crescita, alto debito pubblico, squilibri demografici a svantaggio di chi produce ricchezza. Proprio quest’ultimo punto è ciò che più condizionerà l’evoluzione dei prossimi anni, come evidenzia il report “Un buco nero nella forza lavoro italiana” pubblicato dal Laboratorio futuro dell’Istituto Toniolo. Siamo, infatti, entrati nella fase di maggior impatto negativo della demografia sull’asse portante economico del Paese. Ma oltre alle variazioni quantitative sulla popolazione attiva e sull’occupazione, di grande impatto atteso sono anche i mutamenti qualitativi nell’organizzazione del lavoro e nella produzione.

Come molti studi confermano, una delle principali conseguenze delle trasformazioni connesse alla quarta rivoluzione industriale è lo spostamento da mansioni routinarie e standardizzate (sostituibili dall’automazione) ad attività in cui il fattore umano può dare un valore aggiunto. Diventa quindi importante in modo crescente, come sottolinea il rapporto Ocse “The future of work”, dotare le nuove generazioni di una formazione di base solida e di competenze avanzate. Ma non basta. Per potenziare i percorsi delle nuove generazioni e abbinare al rialzo domanda e offerta di lavoro – aumentando produttività e competitività del Paese – è necessario poter favorire anche l’abbinamento tra conoscenze tecnico-scientifiche e cultura umanistica, tra competenze digitali e competenze trasversali, tra intelligenza artificiale e intelligenza emotiva, tra antropologia delle nuove generazioni e tecnologia avanzata, tra abilità manuale e attività creativa, tra propensione all’innovazione e valore dell’esperienza.

Nulla di tutto questo è possibile se, come evidenzia l’Ocse in un altro rapporto (“Strategie per le competenze”), l’Italia continua a rimanere intrappolata in un low-skills equilibrium, in cui la debolezza dell’offerta si combina con «bassi investimenti in tecnologie che richiedono alte competenze dei lavoratori e con scarsa adozione di pratiche di lavoro che ne migliorino la produttività».

Una debolezza che riscontriamo nelle stesse risposte all’emergenza prodotta da Covid-19: ci troveremmo ora in migliori condizioni con scuole più preparate (dotate di adeguate strumenti e competenze) nell’erogare didattica a distanza e con aziende più avanzate nelle modalità di smart working.