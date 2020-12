Cognetti: «La pandemia un’occasione per reinventare il turismo in montagna» Lo scrittore de “Le otto montagne” riflette su questa stagione invernale partita senza il consueto affollamento di piste da sci. «È un buon momento per riscoprire certi posti che semmai, prima, erano troppo affollati o comunque lontani dell'idea di pace e di natura cui si associa la montagna» di Dario Ceccarelli

Sembra una cosa molto strana, quasi inopportuna, parlare di montagna. Soprattutto durante queste feste, così caratterizzate da mille restrizioni e dall’idea che, anche senza divieti, non si possa fare niente. Come se fossimo sospesi in una bolla e tutti i rituali delle feste - anche andare in montagna - fossero impraticabili a prescindere.

Le vacanze in montagna, in particolare sciare o prendersi una pausa in una baita tra una discesa e l’altra, tra gente spensierata con una bella birra e uno strudel di mele, sembrano appartenere a un altro tempo beato, di quando tutto questo non c’era e, dopo il pranzo di Natale e tutti gli auguri ai parenti, si caricavano sci e bagagli sull'auto e via si andava verso le piste con un'unica preoccupazione: che non ci fosse la neve, ma solo prati spelacchiati e una striscia di ghiaccio sparato dai cannoni.

Quest'anno, ironia della sorte, di neve ce n'è quanta si vuole. Su tutto l'arco alpino, anche a quote basse. Chiedetelo agli albergatori, che ogni volta sembra di pugnalarli. Solo che per le note vicende, gli impianti di risalita sono chiusi. Non solo per evitare assembramenti nelle funivie, ma anche per evitarli dentro ai punti di ristoro, in quegli invitanti rifugi in legno con la stufa al centro della sala che irradia calore e la polenta fumante che ti aspetta sul tagliere.

Tutto perduto, allora? Meglio rimandare a giorni migliori e non pensarci più? Paolo Cognetti , 41 ani, noto scrittore di ambienti naturali, vincitore del Premio Strega nel 2017 per il best seller “Le otto montagne”, non la pensa così. Anzi, dice che questo è un buon momento per riscoprire certi posti che semmai, prima, erano troppo affollati o comunque lontani dell'idea di pace e di natura cui si associa la montagna. «Poi diciamola tutta», rincara Cognetti: «Scendere con gli sci non è vietato. Le piste ci sono. Ormai sono quasi battute. Il problema è un altro: che non si può salire con gli impianti. Pazienza, ci si può comunque arrangiare in tanti altri modi….».

Ma tu cosa suggerisci a chi va comunque in montagna?

«Di riscoprire la natura. E di provare qualcosa di nuovo. Anche con gli sci. Provare a salire con le pelli di foca e poi scendere giù. È molto divertente. Ovvio, bisogna fare più fatica e prendere qualche precauzione dove la neve è meno battuta. In certi casi forse è meglio farsi accompagnare da una guida, almeno la prima volta. Poi si va, ed è una piccola conquista. A me piace molto anche girare nei boschi. C'è silenzio, pace. Si possono vedere gli animali. Quasi stupiti di tanto silenzio. Sono sensazioni nuove. Soprattutto per chi va sempre su e giù con gli impianti».