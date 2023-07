Coi nativi Mparntwe nei giardini dell'Alice Springs Desert Park

Questa è terra aborigena, Mparntwe la chiamano i nativi. Il clan degli Arrernte, la abita da più di 50 mila anni e usa l'espressione bush per indicare lo scenario naturalistico agli antipodi in cui vive dall'alba dei tempi e dei sogni. Incontrarli quando sbucano fuori dai loro walk about, i cammini catartici e solitari nella sterpaglia australiana, significa connettersi un po' con una storia antichissima di immedesimazione totale con la natura. Lo si impara anche ascoltando le guide aborigene dell'Alice Springs Desert Park, il giardino nel cuore rosso del deserto australiano, in cui appunto membri del clan Arrermte, spiegano tradizioni, abitudini alimentari, rendendo partecipi di quel kit infinito di conoscente, dalle piante agli animali, che serve per alimentarsi e sopravvivere nello Stuart Desert.

