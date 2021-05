Coima crea la holding di gruppo e punta a 10 miliardi di asset gestiti

«Abbiamo fatto un esercizio – ha affermato di nuovo Catella – per vedere cosa succederebbe se colmassimo questi divari: dovremmo rigenerare 100 milioni di metri quadri in Italia e per dare un ordine di grandezza dal punto di vista economico stiamo parlando di 200 miliardi, diciamo che si potrebbe fare in un Paese efficiente in dieci anni, genererebbe occupazione tra 200 e 300mila posti di lavoro all'anno e ridurrebbe il divario che abbiamo in Italia».

In Italia serve «un grossissimo investimento che il Paese deve fare sulle infrastrutture – ha aggiunto Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital Sgr, sottolineando che –la banda larga è un diritto fondamentale per tutti, dal nord al sud, ma anche per le infrastrutture digitali come cloud computing, 5G, AI e dati. Tutti questi elementi sono materia prima dell’economia digitale che se messi a disposizione dei cittadini e gestiti come infrastruttura pubblica, rispettando la privacy delle persone, possono generare nuova economia e innovazione molto forte dei servizi urbani che miglioreranno la mobilità, riefficientare gli edifici, la gestione dei rifiuti urbani e passare a una città più verde, sostenibile, democratica e inclusiva».

«In Italia negli anni si è investito molto poco sulle infrastrutture – gli ha fatto eco Pietro Salini, ceo di Webuild –. Per poter progettare un futuro migliore per il Paese, è necessario prima di tutto partire dal rilancio dell'occupazione e dal sostegno alla domanda, anche grazie all'impiego di risparmi privati record, ad oggi per la maggior parte inutilizzati. Poi dobbiamo correre contro il tempo per avviare i lavori delle opere incluse nel Pnrr nel 2026, perchè la sfida è la progettazione per il futuro». Per Salini,«“non abbiamo bisogno di aspettare i tempi di attivazione del Pnrr, dobbiamo partire subito». Del resto, «eseguire le opere è sempre possibile, è la loro progettazione a rappresentare la fase più lunga e complicata». Dal momento della sua concezione al suo affidamento, prima del lancio di una gara in Italia, avverte Salini, si impiegano normalmente 10-15 anni. «Se Genova e Milano fossero già oggi unite dall’alta velocità ferroviaria, che Webuild sta realizzando – ha concluso Salini – potremmo pensare a spostamenti tra le due città in 40 minuti. Ma per realizzare tutto questo è necessario contare, come per il Ponte Genova San Giorgio, non su leggi speciali ma su un afflato continuo e collettivo in Italia, in linea con la normativa europea, che già abbiamo».