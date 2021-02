Coima, lo smart working spinge a riqualificare uffici e quartieri Meno scrivanie e più spazi comuni sono il lascito post-Covid. Ma gli uffici resteranno l’asset class più gettonata di Paola Dezza

Luoghi per scambi di idee e sempre meno di produzione. È questo il futuro degli uffici, a un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e di lavoro da remoto o smart working. Uno studio realizzato da Coima sottolinea come in futuro andremo in ufficio per metà settimana, per incontri proficui, mentre sarà a casa che sbrigheremo i lavori di routine che si possono eseguire da soli. E quindi sarà necessario meno spazio direzionale. Un tema importante se si pensa che l’asset class uffici è la più importante ancora oggi, nonostante la situazione che stiamo vivendo, nei portafogli dei grandi investitori.

Il team di Coima sottolinea come dai dati Eurostat emerga che l’attuale penetrazione del lavoro remoto in Italia sia del 5%, contro una media europea del 17% (con alcuni paesi del Nord Europa che raggiungono livelli superiori al 40%).

La percentuale di introduzione dello smart working impatterà sulla necessità di spazio. Così se una azienda opterà per una adozione bassa o media del lavoro remoto potrà rudirre gli spazi per ufficio del 5-10% , del 10-30% attraverso un’elevata adozione del lavoro remoto (assumendo che le scrivanie siano condivise tra i dipendenti).

Riducendo gli spazi per le scrivanie si amplierà invece lo spazio destinato alle aree comuni, che potrebbe aumentare rispetto all’attuale 40% circa fino al 50-60%. Perché le aree comuni saranno destinate a incontri e riunioni, ma anche aree relax. In alcuni uffici nel centro di Milano sono state adibite salette a lezioni di yoga o massaggi, terrazze come sale riunioni e così via.

Il cambiamento influirà anche sui quartieri. Da tempo Manfredi Catella, ad di Coima, suggerisce di ragionare in termini di riqualificazione ampie, di quartiere, e non di singolo edificio.