Coinbase oltre bitcoin: un app store per diventare la Apple dei servizi cripto

Un app store sul modello di quello di Apple per lo sviluppo di applicazioni completamente decentralizzate, come si conviene per le criptovalute. È l’ultima idea di Brian Armstrong, il Ceo e founder di Coinbase, per dare corpo all’ambizione di trasformare uno degli exchange più noti al mondo in una sorta di Amazon del mondo cripto: oltre 68 milioni di utenti registrati, con 8,8 milioni arrivati solo nel secondo semestre (1,5 milioni un anno prima), hanno utilizzato ogni mese questa piattaforma per...