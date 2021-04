Coinbase, la «Borsa» delle criptovalute verso debutto boom: vale 100 miliardi. Il suo fondatore Armstrong nel club dei billionaires

2' di lettura

È il gran giorno di Coinbase, una delle più grandi piattaforme di scambio al mondo di criptovalute. La società infatti si è quotata al Nasdaq, sancendo il suo ingresso nella finanza «mainstream» di Wall Street.

Coinbase Global, il gruppo che controlla l’omonima piattaforma di scambio di criptovalute, va verso un’apertura a Wall Street a 375 dollari per azione, contro un prezzo di riferimento di 250 dollari fissato ieri dal Nasdaq, per una capitalizzazione che dunque balza da 65 a circa 100 miliardi di dollari. Il suo sbarco a Wall Street avviene attraverso un «direct listing», un sistema alternativo alle Ipo che non prevede la vendita di azioni prima dell’inizio degli scambi e dunque non coinvolge intermediari.

Loading...

Le prime indicazioni confermano quindi le previsioni della vigilia, secondo cui la capitalizzazione del gruppo potrebbe raggiungere appunto i 100 miliardi di dollari.

Quotazione «storica»

Si tratta della maggiore quotazione per un'azienda statunitense dall'introduzione in borsa di Uber nel 2019. La piattaforma di trading delle criptovalute, che è stata fondata nel 2012 a San Francisco da Brian Armstrong e Fred Ehrsam, consente di acquistare e vendere circa 50 criptovalute tra cui bitcoin e Ethereum. Complessivamente raggruppa oltre 56 milioni di utenti e ogni mese circa 6 milioni di persone realizzano operazioni attraverso questa piattaforma. Armstrong, che detiene il 20% delle azioni di Coinbase, potrebbe ritrovarsi con un capitale di 20 miliardi dopo lo sbarco in Borsa e diventare così uno dei 100 uomini più ricchi del mondo secondo la classifica di Forbes.

Criptovalute ancora in rialzo

L’entusiasmo per Coinbase trascina il bitcoin, che ha aggiornato il suo record a 64.829 dollari prima di rallentare la sua corsa e attestarsi intorno a quota 63mila dollari. L'entusiasmo contagia anche altre criptovalute: Ether ha guadagnato circa il 10% nelle ultime 24 ore, raggiungendo il record di 2.399 dollari. Il debutto al Nasdaq avviene sulla base di un direct listing delle azioni già scambiate sui mercati privati, dove la valutazione si aggirava negli ultimi giorni attorno a 91 miliardi.