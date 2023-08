Coinbase riceve l'ok della Sec per operare come trader di criptovalute

1' di lettura

Coinbase ha dichiarato di aver ricevuto l’approvazione normativa della Sec (Securities and Exchange Commission) per portare il trading di criptovalute regolamentato a livello federale ai clienti idonei negli Stati Uniti. Lo scorso giugno, la Securities and Exchange Commission aveva intentato causa contro Binance e Coinbase, affermando che le società violavano la legge perché agivano come broker e piattaforme di scambio senza registrarsi presso l’agenzia.

Coinbase ha dichiarato di aver ottenuto l’approvazione regolamentare dalla National Futures Association per operare nel trading. L’exchange di criptovalute ha affermato di aver depositato la sua domanda presso l’associazione fin dal 2021. Ora che ha ricevuto l’approvazione, Coinbase afferma che i clienti statunitensi idonei potranno accedere ai prodotti derivati regolamentati tramite Coinbase Financial Markets.

La società ha twittato che ora può offrire contratti futures di criptovaluta in bitcoin ed ethereum. I futures sono contratti derivati per l’acquisto o la vendita di un’attività in una data successiva a un prezzo precedentemente concordato in base a un contratto.

«Riteniamo che questo sia un momento di svolta per poter portare prodotti crypto regolamentati ai clienti statunitensi», ha affermato Coinbase. «Questa è una pietra miliare fondamentale che ribadisce il nostro impegno a gestire un’attività regolamentata e conforme e ad essere la piattaforma cripto-nativa più affidabile e sicura per i nostri clienti».

Sul sito web di Coinbase è presente un messaggio che dice che il trading di futures regolamentato negli Stati Uniti arriverà presto, e invita le persone a iscriversi a una lista d’attesa.