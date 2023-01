Coinbase taglia il 20% della forza lavoro. Il titolo ha perso oltre il 90% dai massimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’exchange di criptovalute statunitense Coinbase ha annunciato una riduzione della manodopera di 950 unità, pari al 20% della forza lavoro. La manovra fa parte di un «ulteriore piano di ristrutturazione» allo scopo di ridurre «le spese operative in risposta alle attuali condizioni di mercato che impattano la criptoeconomia» e nell’ambito degli «sforzi di definizione delle priorità del business».

La società, che allunga la lista degli operatori dell’industria in difficoltà dopo i recenti casi di Genesis, Silvergate e Houbi, sosterrà costi di ristrutturazione compresi tra 149 e 163 milioni di dollari. Coinbase, che prevede di completare il piano entro il secondo trimestre dell’anno, ha reso noti i risultati preliminari del 2022 confermando di attendersi un ebitda adjusted entro il limite di -500 milioni di dollari indicato nella lettera agli azionisti dello scorso novembre, dopo aver registrato ricavi e spese operative «coerenti» con l’outlook 2022.

Per il primo trimestre del 2023, invece, le spese operative sono attese in calo del 25% rispetto all’ultimo trimestre del 2022 per effetto «delle iniziative di gestione dei costi» tra cui figura il piano di ristrutturazione appena approvato.

I tagli equivalgono a circa il 20% e si aggiungono all’annuncio di 1.200 esuberi lo scorso giugno e di altri 60 a novembre, confermando la crisi che sta vivendo l’intero settore delle criptovalute, recentemente esacerbata dal collasso di Ftx, paragonato alla Lehman Brothers del settore, culminato con l’arresto del 30enne fondatore Sam Bankman-Fried.

«Nel 2022 il mercato cripto è andato al ribasso assieme al contesto macroeconomico. Abbiamo anche visto le ripercussioni provocate da attori spregiudicati del settore e potrebbero esserci ancora ulteriori contagi», ha affermato il ceo e confondatore di Coinbase, Brian Armstrong, in un messaggio ai dipendenti pubblicato sul blog della società. «Esaminando gli scenari per il 2023, è diventato chiaro che avremmo avuto bisogno di ridurre le spese per aumentare le chance di fare bene in qualsiasi scenario. Anche se è sempre doloroso dividere le strade dai nostri colleghi, non c’è altro modo di ridurre abbastanza le spese se non cambiando l’organico».