Coinvolgere i giovani nella sfida dell’era digitale

Ma anche questo non basta. E lo ricorda la ricerca YouTrend, per la Fondazione Pensiero Solido, secondo cui il 54% degli italiani ritiene di essere impreparato alle novità che il digitale offre.

Una prospettiva diversa per affrontare il tema passa dall’includere, a pieno titolo, i giovani.

Mattarella tra gli applausi al Meeting di Rimini

GenZ e Millennials sono le prime generazioni cresciute immerse nel digitale. Questa condizione unica li rende per natura interconnessi, abituati a un accesso continuo all’informazione, in grado di adeguarsi ai mutamenti accelerati dalle nuove tecnologie con la necessaria velocità ma soprattutto con facilità e fiducia. I giovani vedono nella tecnologia uno strumento per dare vita alle loro idee, per sviluppare soluzioni innovative e generare intelligenza collettiva. E più di quanto si creda i giovani sono pronti a adoperarsi affinché la tecnologia serva la società mantenendo i valori e i diritti umani. E anche questo è un bene prezioso.

I giovani sono “digitally empowered”: hanno le conoscenze, le competenze e anche l’approccio mentale per navigare in

questa nuova realtà complessa e offrire la propria capacità nelle aziende ma non solo. Dobbiamo impegnarci affinché questo empowerment digitale sia esteso a tutte le fasce d’età, nelle organizzazioni e nella società, e far sì che tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali o economiche, abbiano accesso alla tecnologia, possano goderne i benefici e sfruttarla per esprimere il proprio potenziale. Riflessione particolarmente urgente per il nostro Paese: il Desi 2022 (indice europeo di digitalizzazione) ci mostra penultimi (25esimi su 27) alla voce “capitale umano”,

cioè competenze digitali.

In questo panorama vedo quindi la necessità di un nuovo patto intergenerazionale per l’innovazione nel mondo del lavoro. Da una parte i giovani sono portatori di un valore concreto per le aziende – grazie alla loro apertura e fiducia nella tecnologia – dall’altra le aziende e i lavoratori più adulti sono chiamati a offrire la loro esperienza e accogliere questo capitale di creatività e nuove competenze per modernizzare la cultura d’impresa. L’impegno deve essere reciproco e basato su un solido accordo di fiducia.