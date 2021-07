Coinvolti 2,5 milioni di lavoratori: in testa il Nord e i servizi

2' di lettura

Sono un po’ più di due milioni e mezzo, per l’esattezza 2.541.469 i lavoratori che hanno beneficiato di un bonus: di questi 2.088.197 in virtù di intese aziendali e 453.272 per contratti territoriali. Il valore annuo medio del premio risulta pari a 1.335 euro, di cui 1.608 riferiti a contratti aziendali e 513 euro a contratti territoriali.

La cifra emerge analizzando tutti i 10.238 contratti con premi attivi (per “attivo” si intende il contratto in cui il “periodo di validità” indicato comprende il mese di giugno 2021) che possono avere obiettivi singoli o plurimi (quindi lo stesso accordo viene conteggiato più volte).

Dall’analisi delle materie, in effetti, emerge che 8.156 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 6.231 di redditività, 4.799 di qualità, mentre 1.169 prevedono un piano di partecipazione e 5.873 contemplano misure di welfare aziendale. Come si scopre invece dal grafico in alto a sinistra, poco meno di due milioni di lavoratori sono stati coinvolti dai soli accordi con obiettivi produttività e welfare (territoriali e aziendali), che risultano tra i più gettonati.

Sul territorio

Quanto alla mappa territoriale la distribuzione regionale registra una prevalenza del Nord (75%, in testa Lombardia ed Emilia Romagna, rispettivamente 2.525 e 2.648, segue ma con un certo distacco, il Piemonte a quota 953), una quota decisamente più esigua al Centro (16%), minima al Sud (9%). Se invece si considerano i settori, le intese si concentrano per il 58% nei Servizi, la restante parte va per il 41% all’Industria e per un marginale 1% all’Agricoltura.

La spinta alla negoziazione di secondo livello risulta più marcata (ma questo in linea con la struttura del sistema produttivo italiano) nelle aziende (il 53%) con un numero di dipendenti inferiore a 50. Poi, il 33% delle intese riguarda imprese con un numero di dipendenti maggiore di 100, e il 14% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.