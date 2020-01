Col balzo del petrolio di inizio anno lo shale oil fa il pieno di denaro La breve impennata del petrolio a inizio anno è stata un’occasione d’oro per le compagnie Usa, che hanno fatto operazioni di hedging, proteggendosi dal rischio di futuri ribassi di Sissi Bellomo

(Ehlers Chad / AGF)

Sono bastati pochi giorni di rally del petrolio, sull’onda delle tensioni Usa-Iran, per ridare ossigeno alle disastrate società dello shale oil. Compagnie indebitate fino al collo, alle quali le banche avevano voltato le spalle, si sono viste riaprire l’accesso al mercato dei capitali nelle prime due settimane di gennaio, quando sono riuscite a collocare obbligazioni spazzatura per 9,45 miliardi di dollari (su un totale di 14,9 miliardi di emissioni junk): volumi che in un periodo così breve non si vedevano dal 2014, prima della grande crisi del settore.

Con il Wti che schizzava – sia pure brevemente – sopra 65 dollari al barile e il Brent oltre quota 70 dollari nel giorno dell’Epifania, molti frackers hanno anche colto l’occasione per effettuare operazioni di hedging, in modo da assicurarsi un prezzo di vendita remunerativo per la futura produzione di greggio.

Strategie analoghe, secondo fonti Bloomberg, sarebbero state adottate anche da compagnie che operano nel Mare del Nord: una relativa novità rispetto al passato, che insieme all’attenuarsi dell’allarme geopolitico in Medio Oriente ha contribuito alla rapida discesa delle quotazioni del barile.

Il Wti ha ormai ripiegato intorno a 58 dollari e il Brent a circa 64 dollari, entrambi in ribasso nella seduta di ieri, su cui hanno pesato i dubbi sui prossimi passi del negoziato commerciale Usa-Cina e le statistiche Eia: nella settimana al 10 gennaio c’è stato un enorme e inatteso aumento delle scorte di carburanti negli Stati Uniti (quasi 15 milioni di barili) e la produzione di petrolio a stelle e strisce ha bruciato l’ennesimo record, raggiungendo 13 milioni di barili al giorno.

L’effetto calmiere dello shale oil sui prezzi è diventato una costante, con una doppia azione ribassista: da un lato i barili «made in Usa» spostano l’equilibrio dei fondamentali, garantendo un’offerta abbondante, resiliente e flessibile; dall’altro i frackers influenzano i mercati finanziari, facendo da contraltare a eventuali speculazioni rialziste dei fondi.