Col nuovo vermouth al pinolo e il gin al basilico nasce il Martini alla ligure La Compagnia di San Giorgio lancia un nuovo liquore con infuso di pinoli che si aggiunge al Gin Mä. Obiettivo: raddoppiare il fatturato entro l’anno di Raoul de Forcade

Il Gin Ma e il vermouth Pineo per il Martini alla Ligure

2' di lettura

Nato a New York, dall’estro di un barman originario di Arma di Taggia (se si vuole credere alla vulgata), il cocktail Martini torna, rielaborato, in Liguria, ispirandosi a una leccornìa del territorio: il pesto.



A consentire la creazione del nuovo “Cocktail Martini Liguria”, sono gli ingredienti forniti dalla Compagnia di San Giorgio, fondata, nel 2018, da cinque giovani soci genovesi.

In particolare un nuovo vermouth che l’azienda lancia in queste ore sul mercato: è dry e si chiama Pineo, perché al vermouth bianco è stato aggiunto un infuso in purezza di pinolo, uno degli ingredienti di punta del pesto genovese. Per completare il cocktail, al vermouth va aggiunto però il Gin Mä, ossia il gin al basilico, prodotto con il quale l'azienda è arrivata sul mercato.

«La Compagnia di san Giorgio – spiega l’amministratore della società, Thomas Cuberli (33 anni) - ha lanciato un progetto innovativo che segue le tradizioni della Liguria. Abbiamo creato un vermouth con infuso di pinolo in purezza che ringiovanisce questo tipo di vino aromatizzato e permette la creazione di numerosi cocktail in combinazione con il nostro cocktail iconico: il Gin Mä».

Uno degli obiettivi del nuovo prodotto è proprio la combinazione con il gin al basilico, per realizzare il Cocktail Martini Liguria. «In onore del signor Martini, che più di 100 anni fa partì da Arma di Taggia, per dar vita, a New York (si dice per John D. Rockefeller, ndr), al cocktail che porta ancora il suo nome – prosegue Cuberli – abbiamo rivisitato il cocktail facendo nascere il Martini Liguria».