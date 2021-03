Colao: su rete unica arrivare a soluzione nel più breve tempo possibile

3' di lettura

«Mi preme sottolineare l'esigenza che si arrivi nel più breve tempo possibile a una soluzione che garantisca una rapida ripresa dell'attività di cablatura e, o, di copertura radio delle zone interessate. Non possiamo permetterci di stare in una situazione di attesa che rischia di condizionare i piani e i tempi di copertura delle rete a banda ultralarga finanziata con le risorse del Pnrr». Così sulla rete unica il ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, nel corso dell'audizione sul Recovery plan nelle commissioni Trasporti della Camera e Bilancio, Lavori pubblici e Politiche Ue del Senato.

Neutralità tecnologica, anche 5G per 1 Giga a tutti nel 2026

La banda ultralarga, ha affermato, costituisce «un intervento essenziale per assicurare la modernizzazione del Paese, la coesione sociale e l'inclusione. Non sono più ammessi ritardi, e grazie al Pnrr vogliamo essere più ambiziosi sui tempi, vogliamo cittadini, scuole, presidi sanitari, imprese e isole minori connesse entro i prossimi 5 anni». In particolare il ministro si è posto l'obiettivo di condurre il Paese «a metà gara nel gruppo di testa nella corsa europea al digitale». E, ha spiegato, «per arrivarci e colmare il ritardo accumulato, stiamo verificando la dimensione degli investimenti effettivamente necessari per cogliere l'obiettivo, incrementando sensibilmente gli investimenti originariamente previsti e per garantire che gli interventi siano realizzati nei tempi e nei modi previsti». Colao ha quindi ribadito: «Siamo fermamente convinti che principio da applicare è quello della piena neutralità tecnologica, in grado di garantire la massima copertura possibile indipendentemente dalla tecnologia utilizzata fissa o mobile, stimolando l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel nostro caso il 5G, per arrivare dove la fibra non può arrivare o arriverebbe in tempi troppo lunghi, e vogliamo lasciare agli operatori la piena scelta nella tecnologia da utilizzare, continuando a garantire ai cittadini la libera scelta tra offerte competitive sul mercato». Tutto questo, ha puntualizzato, «per far arrivare la connessione 1 Giga in tempi rapidi ovunque in tutte le casi, in tutte le sedi della Pa, in tutte le scuole del Paese, in tutte le strutture sanitarie, e nelle 18 isole minori».

Procedure soft e incentivi a famiglie e imprese

Le misure di finanziamento «saranno accompagnate da misure che rendono più agevole la posa delle infrastrutture, da adeguate garanzie di investimento in tempi certi per lo Stato e da stimoli per l'effettiva adozione dei servizi da parte di famiglie e imprese» e da «misure di semplificazione e revisione del quadro regolatorio, finalizzate ad accelerare le procedure».Il ministro ha in particolare preannunciato una norma che possa agevolare gli investimenti privati nelle cosiddette aree «a fallimento di mercato» e «misure più idonee per sostenere la domanda».

Cashback è già stato un successo

«Il tema è è di competenza del Mef, ma io non mi preoccupo molto del fatto che ci fermiamo a metà, è stato già ad oggi un grande successo, abbiamo un elevatissimo numero di strumenti di pagamento che sono stati registrati e molti italiani grazie al cashback hanno imparato cose che prima non facevano, l'effetto traino c'è già stato». Così il ministero dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, in un'audizione alla Camera, sull'ipotesi di interruzione anticipata del programma “cashback di Stato”.«Non voglio entrare nella valutazione - ha osservato - come ministero lo abbiamo supportato tecnicamente, ci sono sicuramente alcune migliorie di tipo tecnico, di struttura, o regole da cambiare, sono in contatto con altri ministri per valutare questo».

Cybersecurity, interventi su asset strategici

Nel campo della cybersecurity «è necessario un intervento se si vuole garantire che all'aumento del tasso di digitalizzazione del Paese faccia seguito un aumento proporzionale, e auspicabilmente più che proporzionale, della nostra sicurezza». Lo ha affermato il ministro per l'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, nel corso dell'audizione sul Recovery plan nelle Commissioni di Camera e Senato. «Questo aumento delle nostre capacità difensive passerà, in primo luogo, da un rafforzamento della sicurezza cibernetica di asset strategici con la piena attuazione della disciplina in materia di 'Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica' per la quale dovremo rafforzare sia le strutture preposte sia le amministrazioni pubbliche e private più sensibili ed esposte».