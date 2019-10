Colatura di Alici di Cetara: in arrivo la Dop Secondo Vincenzo Peretti, responsabile dell'Iter della Dop, entro fine anno arriverà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di Rosaria Sica

3' di lettura

Battute finali per l’ottenimento del marchio di tutela Dop (Denominazione di Origine Protetta) per la Colatura di Alici di Cetara, il tradizionale prodotto agroalimentare prodotto nel piccolo borgo della Costiera amalfitana. «Un percorso lungo e articolato che abbiamo attivato nel 2015 con la costituzione dell'Associazione per la valorizzazione della Colatura - racconta Vincenzo Peretti, il responsabile dell'Iter della Dop e membro dell'Associazione del Comitato Scientifico che ha curato il disciplinare -. Nell'estate del 2018 abbiamo fatto i primi passi per la richiesta di registrazione della Dop e in autunno presentato la domanda alla Commissione europea. Entro fine anno aspettiamo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Ue. Un riconoscimento meritato e importante per valorizzare al meglio un prodotto unico nel suo genere».





Un prodotto di nicchia apprezzato dagli chef

La colatura è delle specialità dell'arte culinaria cetarese, nobile discendente del Garum, che veniva usato dagli antichi romani come condimento universale. La preparazione prevede un disciplinare rigoroso che nasce secondo i precetti dell'antica tradizione della Costiera. Si racconta che il metodo di lavorazione tradizionale, così come continuiamo ad apprezzarlo oggi, nasca con i monaci cistercensi amalfitani. Dopo la pesca questi pulivano ed evisceravano le alici che venivano poi disposte a strati con il sale grosso in botti di legno, al di sopra dei quali venivano posizionati degli enormi massi che facevano da pressa. Il liquido che ne fuoriusciva era talmente profumato che fu utilizzato degli stessi monaci per condire i piatti. Da qui inizia la storia di un prodotto che è utilizzato dai migliori chef.





Le botti

E’ un processo produttivo lungo almeno 6-9 mesi, simbolo della laboriosità e della paziente disciplina di intere generazioni che si tramandano l'antica arte di salare e filtrare questo liquido ambrato, dal sapore intenso e saporito. Un prodotto di nicchia che genera ora 2 milioni di euro per una produzione di 35mila litri di colatura. «Con l'ottenimento del marchio di tutela il prezzo di collocamento del prodotto sul mercato potrà raggiungere 100 euro a litro (10 euro per una bottiglia di 100 ml) per un volume di affari della filiera che oscilla fra 8 e 10 milioni di euro» aggiunge Peretti.

Export verso Francia e Stati Uniti