Colazione con lo stoccafisso? Grand tour tra pescatori e chef

Indossate le tute termiche, i battelli navigano a poca distanza dalla costa ma il mare è così ricco di pesce che l’esperienza è una gioia. Al termine, colazione con i pescatori con zuppa e insalata di merluzzo.

Ci si muove sempre in aereo, con piccoli velivoli, in direzione Røst, l’isola delle Lofoten dove tutto ebbe inizio. E qui una grande sorpresa. L’isola sembra un pezzo del nostro Paese sia perché ricorda ovunque il nobile veneziano Pietro Querini, che nella prima metà del 1400 approdò qui dopo un naufragio e aprì i grandi mercati mediterranei, sia perchè, dati i rapporti commerciali intensi, molti parlano (molto bene) la nostra lingua. Røst è un’isoletta piatta con tante casette in legno sparse e tutta dedicata alla pesca e alla lavorazione dei merluzzi; da visitare il Bryggehotel che trasmette tutta l’aura della locale tradizione ittica: specialità il Kaviar, fatto con le uova di Skrei.

Olaf Pedersen e la sorella Anne Cecilie gestiscono il ristorante Querini dedicato alla celebrazione dello Skrei e dello stoccafisso. Olaf ci tiene sempre a ricordare attraverso le parole il mondo dello Skrei e dello stoccafisso. La lavorazione del pesce si chiama Sperring. Una volta pulito lo Skrei fresco viene appeso a strutture in legno all’aria aperta. Il procedimento di essiccazione dura circa 4 mesi, totalmente all’aria e senza aggiunta di additivi. Da non perdere una seduta di Vrakere, ovvero la scelta degli stoccafissi essiccati: ci sono almeno 8 tipologie. Come capo vraker si c’è Angsar Pedersen e da lui si impara a non sbagliare la scelta. Ma una particolarità è anche la Tungeskjaering, ovvero il taglio della lingua dei merluzzi, solitamente effettuato dai ragazzi una volta finita la giornata a scuola. A Røst si va a tutto Skrei.

Le ricette

STOCCAFISSO E TOPINAMBOUR

Øyvind Bøe Dalelv – 1st place World Tapas Championship 2017



Ingredienti:

8 topinambour

20 g baccalà

120 g stoccafisso, ammollato

2 cucchiaini olio d'oliva

200 g panna

2 g pepe nero

5 g timo

5 g aglio

25 g sedano

50 g scalogno sott'aceto

20 g burro salato

2 limoni

5 g alga tartufo

Oxalis (Acetosella)



Procedimento:

1. Pulite con cura il topinambour, e lasciatelo cuocere in forno per circa 20-25 minuti, a 185° C.

Dividete il topinambour in due parti. Con un cucchiaino, scavate con cura l'interno della radice, per ricavarne due “gusci”. Conservate l'interno del topinambour da utilizzare in seguito.

Fate essiccare in forno i due gusci così ottenuti per circa 20-25 minuti a 75° C.

Friggeteli poi a 140° C fino a doratura.

2. Fate scaldare in padella la panna, il baccalà, lo stoccafisso ammollato, timo, pepe, aglio e un filo d'olio d'oliva, fino a quando il pesce inizia a sfaldarsi in scaglie.

3. Lasciar soffriggere il burro con lo scalogno sott'aceto e alcune gocce di succo di limone.

4. Aggiungete 50 grammi dell'interno del topinambour ricavato in precedenza, e amalgamatelo al pesce. Condite con sale, pepe, e la scorza di limone finemente grattugiata.

5. Servite la crema di pesce all'interno dei gusci di topinambour croccanti. Aggiungete l'alga tartufo e qualche scaglia di stoccafisso essiccato.



QUERINI'S FISH SOUP

Anne Cecilie Pedersen, Querini Pub & Restaurant, Røst



Ingredienti per 4-6 persone

Per la base della zuppa:

200 g carote

1 porro

1 cipolla

1 peperone rosso

1 peperone giallo

1 peperone verde

1 zucchina

2 dl olio di oliva

3 spicchi d'aglio

1 peperoncino rosso

1 cucchiaio prezzemolo essiccato

1 cucchiaio basilico essiccato

1 cucchiaio pepe misto

2 cucchiai turmeric

Da aggiungere in seguito:

400 g pomodori in scatola

2 cucchiaini di zucchero di canna

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 litro di brodo di pesce

1 dl vino bianco secco

Sale a piacere

2 dl di panna

1-1,2 kg di filetto di pesce tagliato a pezzettoni

100 g di gamberetti o altri crostacei



Procedimento:

Pelate le verdure e tagliatele a cubetti.

Scaldate l'olio d'oliva in padella, aggiungete le verdure e le spezie e friggete brevemente.

Aggiungete i pomodori in scatola, lo zucchero di canna, il concentrato di pomodoro, il brodo di pesce, vino bianco, e sale.

Lasciate bollire con cura la base della zuppa, fino a quando le carote sono “al dente” (5-10 minuti).

Aggiungete la panna.

Appena prima di servire, aggiungete alla zuppa 1-1,2 kg di filetto di pesce tagliato a pezzettoni, e 100 grammi di gamberetti o altri crostacei.