Coldiretti-Censis: resta la paura del ristorante e che il cibo possa finire

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Se l’inflazione non si fermerà e confermerà gli aumenti che si paventano in questi mesi – nelle bollette, nel carrello alimentare e non solo – saranno almeno 4,8 milioni gli italiani a rischio di povertà alimentare: famiglie che hanno tenuto botta durante la pandemia ma che hanno un budget dagli equilibri precari. È quanto emerge dal primo Rapporto Coldiretti/Censis sulle abitudini alimentari degli italiani nel post Covid presentato in occasione dell'inaugurazione del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, a Villa Miani a Roma.

L’inflazione pesa sui più deboli

«In una situazione resa difficile dalla pandemia basta un rialzo dei prezzi beni alimentari a rendere a una larga fascia della popolazione molto difficile garantire i pasti sempre e comunque. A questi – continuano Coldiretti/Censis – si aggiunge peraltro un 17,4% di italiani già consapevole che dovrà restare ancorato alle sole spese basic, tra casa e alimentazione, per la paura di non farcela».

Loading...

Il rischio è che l’aumento dei costi energetici e delle materie prime – dai carburanti ai fertilizzanti, dagli imballaggi fino ai mangimi – abbiano un effetto a valanga sulla spesa. «Dinanzi a una situazione inedita serve responsabilità della intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle», ha sottolineato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Un italiano su 4 teme che il cibo possa finire

Il 24% degli italiani, secondo il Censis, ha paura che con un riaggravarsi dell'emergenza pandemica possa finire il cibo nei negozi. Se grazie alla filiera che ha continuato a lavorare anche in piena emergenza non si è assistito alle scene di accaparramento di massa viste in altri Paesi del mondo – ricordano Coldiretti e Censis – la paura della carenza di generi alimentari di un quarto degli italiani indica che si tratta di un settore strategico.

«Per questo i cittadini chiedono sia potenziata e tutelata l'agricoltura nostrana nella quale vedono una garanzia per la fornitura regolare degli scaffali ma anche per la propria sicurezza», sostiene Coliretti, preoccupata per la crisi della supply chain a livello mondiale causata da Covid e di cui stiamo pagando le spese come importatori e trasformatori. È quindi «necessario recuperare il deficit del 64% del frumento tenero e del 40% per il frumento duro destinato alla produzione di pasta, mentre copre appena la metà (53%) delle fabbisogno di mais, fondamentale per l'alimentazione degli animali e per le grandi produzioni di formaggi e salumi Dop. Un trend negativo che riguarda anche la soia nazionale che soddisfa meno di 1/3 (31%) dei consumi domestici, secondo dati Ismea». «In Italia – continua Coldiretti – si munge nelle stalle nazionali il 75% del latte consumato e si produce il 55% della carne necessari ai consumi nazionali con l'eccezione positiva per la carne di pollo e per le uova per le quali l'Italia ha raggiunto l'autosufficienza e non ha bisogno delle importazioni dall'estero».