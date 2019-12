Coldiretti, Confagricoltura e Cia: legge di Bilancio promossa con riserva Il parere dei presidenti delle principali associazioni agricole sui provvedimenti appena approvati dal Parlamento di Alessio Romeo

(© Norman and Leonor Bar)

4' di lettura

«Questa manovra riconosce la centralità dell’agricoltura per l'economia del paese. Resta però il nodo di sugar e plastic tax che rischiano di penalizzare anche il nostro settore. Se proprio si dovevano fare – dice il presidente della Coldiretti Ettore Prandini – avremmo preferito che le nuove tasse andassero a colpire il prodotto finale e non le imprese. In questo modo si favoriscono gli importatori e si penalizzano le grandi imprese del nostro agroalimentare».

Ettore Prandini (Coldiretti): si rischia di favorire l’import

La sugar tax in particolare rischia di avere un impatto negativo anche sulla battaglia che l'Italia sta portando avanti a Bruxelles contro le nuove etichette alimentari. «Non solo – aggiunge Prandini: avrà un impatto pesante anche sull'occupazione, vedi Coca Cola che ha già annunciato tagli e disinvestimenti nel nostro paese». Per il presidente della Coldiretti ci sono ancora margini per migliorare la misura. «Vale la pena lavorare per prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della sugar tax rispetto alla data prevista di giugno o, in alternativa, modificare i soggetti colpiti, perché così è una misura distorsiva che agevola chi importa e penalizza i nostri produttori».

La plastic tax invece rischia di avere effetti paradossali: «Concepita con motivazioni ambientali –sottolinea Prandini – finirà per aumentare l'inquinamento. Anche in questo caso infatti, favorendo le importazioni, la misura porterà a un aumento delle emissioni dovuto alla crescita dei trasporti».

Promosso il resto della manovra – in particolare le misure su Irpef, giovani, bonus verde e florovivaismo – Prandini sottolinea le forti preoccupazioni per il possibile coinvolgimento nel carosello dei dazi Usa dell'agroalimentare italiano e in particolare del vino.

Massimiliano Giansanti (Confagricoltura): innovazione più facile

«Per l’agricoltura ci sono delle risposte che come Confagricoltura aspettavamo da tempo, in particolare sul fronte dell’innovazione con l’estensione al settore delle misure previste per l’industria 4.0, una misura particolarmente importante alla luce delle nuove sfide sui mercati globali. In una fase come quella attuale di guerre commerciali è fondamentale dare ai produttori la possibilità di essere competitivi, rafforzando l’innovazione e consentendo di valorizzare la tracciabilità delle nostre produzioni».