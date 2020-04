Coldiretti, guerra del riso è corsa alle scorte Con il lockdown consumi e scorte sono aumentati in tutto il

mondo, previsti rincari dal 20 al 50%

Scoppia la guerra del riso, il cereale più consumato del mondo, dove i grandi produttori stanno accumulando scorte strategiche per fronteggiare l'epidemia con impatti sul commercio globale e sull'andamento dei prezzi.

È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della Giornata

della Terra, nel sottolineare come in piena pandemia si stia

riscoprendo il ruolo originario del riso fonte alimentare per la

popolazione del pianeta.

Con il lockdown consumi e scorte sono aumentati in tutto il

mondo, segnala la Coldiretti. Il Vietnam ha contingentato le

esportazioni, il Bangladesh le ha bloccate come anche l'India,

mentre in Thailandia i prezzi del riso sono saliti al valore

massimo dal 2013. Secondo l'International rice research

institute, riferisce la Coldiretti, se i paesi esportatori non

riprenderanno le spedizioni potrebbero verificarsi a medio e

lungo termine aumenti dei prezzi tra il 19% e il 52%.

Ma l'aumento del valore del riso è solo la punta dell'iceberg delle

tensioni che si registrano a livello internazionale sul cibo.

Nell'anniversario dei 50 anni della Giornata della Terra,

sottolinea la Coldiretti, la pandemia sta rivoluzionando le

priorità dei mercati e dei consumatori, con le produzioni

agricole diventate più preziose e richieste del petrolio che, al

contrario, è crollato con il fermo delle attività industriali.