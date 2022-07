Coldiretti-Philip Morris, accordo da 100 milioni per le forniture di tabacco 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Coldiretti e Philip Morris Italia hanno rinnovato l'accordo annuale di filiera per la fornitura di 20mila tonnellate di tabacco italiano nel 2022 (circa metà dell’intera produzione nazionale), favorendo, tra le altre cose, la diffusione nelle campagne di sistemi di agricoltura digitale e di precisione per il risparmio energetico e la riduzione fino al 50% dell'impiego di acqua.

Gli investimenti di Philip Morris Italia sulla filiera agricola italiana ammontano a circa 100 milioni per il 2022 e avranno in Italia un impatto occupazionale stimato diretto, indiretto ed indotto fino a 28.700 persone (di cui fino a 9.200 in Veneto, fino a 9.500 in Umbria, fino a 10.000 in Campania). L’impatto economico stimato diretto, indiretto ed indotto degli accordi sempre per il 2022 è di 75 milioni in Veneto, 77 in Umbria e 82 in Campania.

L'intesa è stata firmata il 14 luglio nella sede dell’organizzazione agricola a Roma alla presenza, tra gli altri, del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, del Presidente e ad di Philip Morris Italia Marco Hannappel, del ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, del sottosegretario all'Economia, Federico Freni e della presidente della Regioni Umbria, Donatella Tesei.

L'accordo – che segue quello sottoscritto il mese scorso dall'altra multinazionale di settore, British American Tobacco, con Confagricoltura per l'acquisto di 7mila tonnellate – rientra in una strategia più ampia che prevede investimenti pluriennali collegati con l'attività della filiera italiana nella produzione, dal 2014, dei prodotti innovativi del tabacco da inalazione senza combustione, e tiene conto anche delle nuove criticità nel settore agricolo con l’impegno condiviso per diffondere buone pratiche di coltivazione e sinergie gestionali nella filiera, per dare continuità alla produzione e investire sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, contribuendo al risparmio energetico delle colture, riducendo l'uso di agrofarmaci e fertilizzanti e le emissioni di Co2 della filiera agricola.

«La crisi aggravata dalla guerra in Ucraina si può affrontare solo con la corresponsabilità dell'intera filiera e l'iniziativa assunta nell'ambito dell'accordo siglato nel settore del tabacco rappresenta un segnale importante per l'intero sistema agroalimentare», ha detto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando «l'importanza di interventi capaci di far fronte ad aumenti di costi insostenibili per le imprese agricole che rischiano di compromettere i raccolti con un impatto su economia, ambiente e lavoro».