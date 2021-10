Coldiretti porta in fiera i grappoli dell’Italia

Ascolta la versione audio di questo articolo

Un giro d'Italia tra i grappoli è quello messo a punto dalla Coldiretti (padiglione 4 Stand D3) per celebrare la biodiversità del vino made in Italy nella giornata inaugurale della Vinitaly Special Edition.

Una grande esposizione delle centinaia di varietà coltivate in Italia (sono ben 608 i vitigni registrati nel nostro Paese contro i 278 della Francia) tipiche dei differenti territori con nomi che spesso rivelano una storia tutta da raccontare. L'Italia è infatti un Paese contrassegnato dai vigneti da Nord a Sud, Isole comprese, dove spesso ogni territorio ha la propria uva di riferimento.

Anche le regioni più piccole come Molise e Valle d'Aosta. In Molise imperversa infatti la Tintilia, vitigno di montagna che resiste bene al freddo, alle malattie e all'attacco delle muffe e solo da pochi anni riscoperto e rilanciato grazie all'iniziativa di alcune cantine molisane. In Valle d'Aosta si coltiva invece il Petit rouge, un vitigno “d'altura” che cresce fino ad 800 metri di altitudine ed è un “sopravvissuto” alle invasioni barbariche che causarono un abbandono della viticoltura nelle campagne della regione.

Nelle vigne lombarde – spiegano alla Coldiretti - si coltiva la Bonarda dal sapore zuccherino o la Croatina (che ha la caratteristica di avere una grande resistenza ai parassiti) varietà caratteristiche dell'Oltrepo pavese. Ma uve autoctone ci sono anche in Friuli Venezia Giulia come il Picolit dalla produzione molto ridotta (il simbolo del consorzio è un grappolo spargolo) già coltivato in epoca imperiale romana o lo Schioppettino che prende il nome dal fatto di diventare leggermente frizzante durante la fermentazione a causa dell’anidride carbonica, dando la sensazione al palato come di scoppiettare.

Vitigni spesso portati da viaggiatori nell'antichità come i fenici che probabilmente portarono in Sardegna il Nuragus, ma anche viaggiatori di medio raggio come i pastori abruzzesi che con la transumanza diffusero nella loro regione la Cococciola.