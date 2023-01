Colf, aumento mensile a famiglia da 109 a 145 euro se oggi non si trova una soluzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Terzo e ultimo tempo nella partita per evitare in zona Cesarini l’aumento dei salari di colf, badanti e baby sitter. Lunedì 16 gennaio, con inizio alle 10:30, si riunisce per la terza volta, presso il ministero del Lavoro, la Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo relativo alle figure contemplate nel contratto nazionale del lavoro domestico.

Senza intesa adeguamento minimi orari retributivi all’80% dell’inflazione

L’obiettivo è trovare una soluzione di compromesso che eviti un aumento eccessivo a carico delle famiglie. In caso di mancato accordo o di assenza delle parti, secondo quanto previsto all’articolo 38 del Ccnl, dopo la terza convocazione il ministero del Lavoro è delegato dalle organizzazioni ed associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’Istat per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio. Nelle ultime ore non sono mancati contatti tra le parti, ma la sensazione è che si vada verso l’applicazione dellì’articolo 38.

Loading...

Incrementi superiori al 9% rispetto al 2022

In questo caso, quindi, come indicato da Assindatcolf (l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico), l’aumento rispetto ai minimi del 2022 sarebbe pari al 9,2%, mentre per i valori di vitto ed alloggio sarebbe dell’11,5%. Per le famiglie che applicano le retribuzioni minime contrattuali ai propri collaboratori familiari, gli aumenti in arrivo dal 2023 possono oscillare in base al profilo del lavoratore da un minimo di 109 euro al mese a un massimo di 145 euro. Secondo i calcoli effettuati nelle scorse settimane dalla Fidaldo, la Federazione italiana del lavoro domestico, per una badante a tempo pieno l’aumento sarebbe di circa 125 euro al mese che considerando anche tredicesima, ferie e Tfr porterebbe a un incremento annuo che sfiora i 2.000 euro.

Alto tasso di irregolarità nel lavoro domestico

Dal IV Rapporto annuale sul lavoro domestico dell’associazione Domina, che sarà presentato venerdì 20 gennaio al Senato, emerge che nonostante l'emersione avviata nel 2020, il settore domestico è nettamente al comando della triste classifica dei settori per tasso di irregolarità (52,3%), contro una media nazionale del 12,0%. I lavoratori domestici totali sono circa 2 milioni, di cui meno della metà in regola. Considerando anche i datori di lavoro, il settore comprende oltre 4 milioni di soggetti.

Effetto sanatoria

Alla fine del 2021, i lavoratori domestici sono oltre 960 mila, in aumento rispetto all'anno precedente (e addirittura +12% rispetto al 2019). Si tratta di un settore caratterizzato da una forte presenza straniera (70% del totale), soprattutto dell'Est Europa, e da una prevalenza femminile (85%), anche se negli ultimi anni si è registrato un aumento sia degli uomini che della componente italiana. Nell'ultimo anno sono aumentati soprattutto gli uomini immigrati (+22,1%), generalmente i primi beneficiari della “sanatoria”.