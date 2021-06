Colf, baby sitter e badanti «doc» con il patentino delle competenze

3' di lettura

Patentino per colf, badanti e baby sitter in dirittura d’arrivo. Entro l’autunno dovrebbe vedere il traguardo, infatti, il percorso di accreditamento di Ebincolf (l’ente bilaterale dei datori di lavoro domestico e dei collaboratori familiari) come organismo certificatore delle competenze previste dalla norma Uni 11766 del 12 dicembre 2019. In pratica, con l’accreditamento, sarà possibile per Ebincolf cominciare a organizzare gli esami per rilasciare il cosiddetto patentino.

L’obiettivo è accrescere la qualificazione e le competenze dei lavoratori domestici (che sono circa due milioni, 920mila dei quali in regola), in un contesto caratterizzato dall’invecchiamento progressivo della popolazione e da un forte investimento di fondi europei, dal 2021 al 2026, nel potenziamento dell’assistenza domiciliare pubblica per gli anziani e per le persone non autosufficienti (il Pnrr destina a questo scopo 3,3 miliardi).

Per accedere all’esame e guadagnare la certificazione Uni, colf, badanti e baby sitter dovranno avere una conoscenza di base della lingua italiana, aver frequentato un corso di formazione negli ultimi tre anni e aver lavorato in regola nell’assistenza familiare per almeno 12 mesi.

Il percorso formativo

Il percorso formativo deve essere di almeno 40 ore per le colf e di 64 per baby sitter e per badanti.

Dal 1° ottobre 2021, poi, scatta l’indennità in busta paga da 8 a 10 euro al mese prevista dal nuovo contratto collettivo dei lavoratori domestici (articolo 34), proprio per chi avrà il patentino Uni.