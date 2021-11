Colf, badanti, babysitter: per le famiglie controlli sul green pass difficili ma inevitabili

Senso di responsabilità che deve portare le famiglie a non accontentarsi di chiedere il green pass, ma le deve stimolare a dare completa applicazione a tutti i passaggi della legge, anche quello che prevede l’assenza ingiustificata (e l’interruzione della retribuzione) per i lavoratori che ne risultino sprovvisti. Un approccio certamente difficile, soprattutto in contesti dove il lavoratore domestico ha un forte rapporto personale con il datore di lavoro, ma che risulta indispensabile, non solo sul piano civico ma anche per ragioni di natura strettamente giuridica.

La prima è che l’eventuale violazione dell’obbligo di controllare il green pass espone i datori alla sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro: che cosa succede se esplode un focolaio e si accerta che la colf o la badante lavoravano senza certificato?

La seconda ragione è che un approccio troppo lassista potrebbe generare anche delle responsabilità, qualora dall’omissione del controllo derivassero danni alla salute per soggetti terzi.

Senza dimenticare che le famiglie, essendo di norma datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, potranno sospendere i lavoratori privi di green pass e sostituirli con altri, per un periodo fino a 20 giorni.

Il riferimento

Le Faq del Governo

«Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio». (...) «Il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva».