Colf, badanti, camerieri: tutti i lavori che «resistono» in Italia grazie agli immigrati

In particolare, evidenzia la Fondazione Moressa, si sono ridotti drasticamente i permessi per lavoro, da 360mila del 2010 a meno di 14 mila del 2018 (-96%). Negli ultimi anni sono cresciuti gli “altri motivi”, principalmente motivi umanitari, senza comunque mai superare di molto quota 100 mila. I permessi rilasciati per ricongiungimento familiare sono rimasti sostanzialmente costanti, ma a partire dal 2011 sono diventati la prima voce.

Gli immigrati? Fanno lavori “complementari”

Gli occupati italiani e quelli stranieri hanno caratteristiche molto diverse tra loro. Gli italiani sono mediamente più anziani e hanno dei titoli di studio più elevati. Negli ultimi nove anni, la quota di stranieri con almeno il titolo secondario superiore si è molto ridotta, mentre non è aumentata la quota di chi ha una laurea.

Di conseguenza, la maggior parte degli occupati stranieri svolge professioni non qualificate (33,3%), mentre il 29,7% trova impiego nelle professioni qualificate e tecniche. Le principali mansioni sono nel lavoro domestico: “personale non qualificato addetto ai servizi domestici” e “professioni qualificate nei servizi alla persona”.

I mestieri al top tra gli stranieri...

Se l’incidenza media degli occupati stranieri sul totale è del 10,6%, la forbice è molto ampia a seconda delle mansioni. Il lavoro domestico è quello con più stranieri in assoluto: il 67,6% tra le colf e il 55,8% tra le badanti. Il peso degli stranieri sta diventando sempre maggiore anche nel personale non qualificato dell’agricoltura (pescatori, pastori, braccianti agricoli), tra i venditori ambulanti (40,4%), nelle costruzioni (come manovali nell’edilizia civile), nei servizi (addetti alla pulizia in hotel e uffici) e nel commercio. Se consideriamo, poi, il totale degli occupati stranieri in Italia nella top ten risultano anche camerieri, autisti e magazzineri.

...e quelli “dominati” dagli italiani

Gli stranieri sono del tutto esclusi o quasi dalle professioni più qualificate come i professori, gli specialisti in scienze giuridiche, gli ingegneri o i bancari. Il mercato del lavoro italiano si sta quindi sempre di più polarizzando, con gli italiani che si spostano verso professioni più qualificate, liberando le fasce produttive più basse. Senza la manodopera immigrata, sottolinea la Fondazione Moressa, molto probabilmente scomparirebbero badanti, colf, braccianti agricoli, muratori e manovali, «professioni poco appetibili per i giovani italiani».