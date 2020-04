Colf, badanti e baby sitter: le quattro soluzioni per i datori di lavoro Se si esclude lo slittamento al 10 giugno dei versamenti contributivi, previsto dal Dl cura-Italia, non ci sono ancora forme specifiche di tutela per i lavoratori domestici che hanno smesso di lavorare a causa dell’epidemia di Michela Finizio e Valentina Melis

Reddito di emergenza per colf e lavoratori a termine non rinnovati

4' di lettura

Estensione della cassa integrazione in deroga ai lavoratori domestici, deducibilità delle retribuzioni di colf e badanti (per favorire l’emersione del nero, che al Sud arriva al 75%), misure di contrasto dell’evasione contributiva e sanatoria per i lavoratori stranieri in servizio nelle case degli italiani ma senza permesso di soggiorno.

È il pacchetto di richieste che le associazioni dei datori di lavoro domestico stanno preparando per il Governo, in vista della conversione in legge del Dl 18/2020 e dell’adozione del decreto del ministero del Lavoro che deve dare attuazione al reddito di ultima istanza (articolo 44 dello stesso Dl “Cura Italia”).

Al momento, l’unica forma di aiuto che è stata introdotta per i due milioni di famiglie che in Italia impiegano un lavoratore domestico (860mila in regola e altri 1,2 milioni stimati in nero), è la proroga al 10 giugno del versamento dei contributi in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo ha annunciato che nel prossimo “decreto di aprile” verrà introdotta una forma di ammortizzatore sociale per i lavoratori del settore, da tutelare anche in caso di malattia o di quarantena.

Le soluzioni allo studio

La richiesta dei sindacati e delle associazioni datoriali punta a permettere alle famiglie di sospendere la prestazione di lavoro a causa dell’epidemia da coronavirus senza dover licenziare i lavoratori, con un ammortizzatore sociale rapido e sburocratizzato. C’è anche il tema della malattia: ad oggi, colf e badanti non hanno la copertura economica totale della malattia (e quindi neanche della quarantena), ma solo di pochi giorni messi a carico della famiglia.

«Fino al mese di marzo - spiega Alfredo Savia, presidente di Fidaldo, una delle due associazioni datoriali firmatarie del Ccnl del lavoro domestico - le famiglie hanno tenuto in servizio i lavoratori, usando ferie o permessi. Ma in assenza di aiuti, prevediamo che ad aprile, soprattutto per le colf, comincino i licenziamenti».