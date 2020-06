Colf, badanti e baby sitter: la sanatoria in 9 domande e risposte Le soluzioni ai principali dubbi: dai costi ai requisiti reddituali, fino alle forme contrattuali e agli impegni da prendere con il lavoratore

È previsto un click day per la sanatoria 2020?

No. Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

Quali posizioni possono essere sanate?

Nelle sanatorie passate potevano essere regolarizzate solo posizioni lavorative pregresse, ovvero rapporti di lavoro già in corso. La grande novità del Dl 34/2020 è il doppio binario a disposizione dei datori di lavoro, che possono sanare rapporti già esistenti ma anche dichiararne di nuovi nel caso di cittadini stranieri extra Ue.

Quali sono i costi a carico del datore che regolarizza un lavoratore?

Nel caso di un rapporto di lavoro che si instaura ex novo e che decorre dal momento della presentazione dell’istanza, il datore che assume dovrà aver pagato un contributo di 500 euro, oltre a una marca da bollo da 16 euro. Se invece il rapporto di lavoro fosse già in corso, oltre a questi due contributi il datore dovrà versare anche un forfait a copertura degli oneri contributivi, retributivi e fiscali. Tuttavia, questa cifra non è stata ancora definita dal ministero del Lavoro.

Qual è il reddito che deve avere il datore per regolarizzare un lavoratore?

Meno restrittivi rispetto al passato anche i criteri reddituali richiesti al datore di lavoro che presenta istanza di regolarizzazione. Nel caso dell’assunzione di una colf o di un’assistente a persona non autosufficiente per terzi, il reddito imponibile del datore di lavoro non potrà essere inferiore a 20mila euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

La norma non stabilisce un quoziente legato al numero dei componenti il nucleo familiare specificando tuttavia che il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi e che nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o da una Cu (ad esempio l’assegno di invalidità).

I 500 euro saranno restituiti al datore se la procedura non andrà a buon fine?

No. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della domanda di emersione non si procederà alla restituzione delle somme versate precedentemente all'invio telematico della domanda. È consigliabile dunque a chi vorrà aderire alla procedura verificare che ci siano tutti i requisiti indicati nella legge, sia sulla condizione del datore, sia su quella del lavoratore.