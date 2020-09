Colf e badanti: dal 1° ottobre cambiano le regole. La guida al nuovo contratto In edicola con il Sole 24 Ore il 29 settembre il vademecum che illustra le novità che riguardano i lavoratori domestici e le procedure per la sanatoria in corso

(RFBSIP - stock.adobe.com)

Colf e badanti: dal 1° ottobre si aggiornano le regole. Questo il primo effetto del nuovo contratto che è stato firmato l'8 settembre e che ha come decorrenza proprio il 1° ottobre. Il contratto entra in vigore, inoltre, nel momento in cui si stanno ultimando le procedure di regolarizzazione che hanno coinvolto nei mesi scorsi decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori domestici.

Proprio per illustrare tutte queste novità Il Sole 24 Ore offre ai lettori un inserto della serie “Le sintesi del Sole” che sarà in edicola il 29 settembre. Quattro pagine estraibili per far luce su tutte le novità del nuovo contratto e sulla conclusione delle procedure di sanatoria. Temi che sono di grande importanza per milioni di famiglie e lavoratori, vista la rilevanza economica e sociale che ormai ha il lavoro domestico.

Nuova indennità per chi assiste bambini fino a 6 anni

Si parte proprio dalle novità che entrano in vigore giovedì 1° ottobre, come, per esempio, la nuova indennità per i lavoratori che assistono bambini fino a 6 anni o persone non autosufficienti. Focus, poi, sulle altre novità: dagli aumenti retributivi e contributivi alle nuove misure sulla formazione. Tutti elementi che potrebbero provocare un rincaro per le buste paga delle famiglie e che vanno quindi conosciuti in tutti i loro risvolti.

Attenzione puntata, infine, sui grandi temi del rapporto di lavoro: dal contratto alla busta paga per arrivare al Tfr. E una finestra sulle procedure di sanatoria. Le istanze che sono state presentate necessitano ora di ulteriori passaggi in prefettura e in questura. In questo modo i lettori avranno a disposizione un agile manuale che illustra e accompagna nella gestione quotidiana di un rapporto di lavoro essenziale per il buon funzionamento della gestione della vita familiare.