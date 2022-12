Colf e badanti, nel 2023 aumenti da 109 a 145 euro

Gli aumenti riguarderanno solo il personale dipendente inquadrato nel Ccnl di settore. I lavoratori domestici impiegati occasionalmente tramite il Libretto Famiglia (che prevede una quota fissa oraria di dieci euro all’ora, comprensiva di contributi Inps e assicurazione Inail) non saranno invece coinvolti.

L’ammontare degli incrementi

Come si vede dagli esempi pubblicati in pagina, per le famiglie che applicano le retribuzioni minime contrattuali ai propri collaboratori familiari, gli aumenti in arrivo dal 2023 possono oscillare in base al profilo del lavoratore da un minimo di 109 euro al mese a un massimo di 145 euro.

Nel conto finale rientrano sia lo stipendio del lavoratore (chi è assunto in regola, oltre alla paga base ha diritto mensilmente ai ratei per Tfr, ferie e tredicesima), sia i contributi, che sono calcolati percentualmente sulla retribuzione oraria. Anche i contributi dei lavoratori domestici subiscono annualmente un adeguamento in base all’inflazione e sono destinati nel 2023 ad aumentare.

Così, la famiglia che ha assunto una badante convivente di livello «C Super» potrà vedere aumentare la spesa annuale, dal 2023, da 17.177 euro a 18.752 euro.

Al momento, per le famiglie datrici di lavoro domestico, gli unici aiuti disponibili da parte dello Stato sono la deducibilità dal reddito dei contributi versati, fino a 1.549,36 euro all’anno e la detraibilità dall’Irpef del 19% delle spese per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, fino a 2.100 euro per contribuente, ma solo se il reddito complessivo non supera i 40mila euro.