Colf e badanti: in campo l’opzione Cig in deroga per i regolari

Qualora non si riuscisse a mettere in campo l’ammortizzatore assimilabile alla cassa integrazione in deroga, tutti i circa 2 milioni di lavoratori domestici sarebbero coperti dal Rem. «Si potrebbe sperimentare un reddito minimo vitale di emergenza come forma di integrazione al reddito per tutti quei lavoratori che stanno sotto una determinata soglia», propone la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi.

La richieste di estendere la Cigd al settore è stata fatta al tavolo in videoconferenza con il ministro Catalfo dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina. «A marzo non risulta vi sia stato un incremento di licenziamenti – spiega il segretario generale di Domina, Lorenzo Gasparrini – molti rapporti di lavoro sono stati sospesi, chiediamo che questi lavoratori possano beneficiare dell’ammortizzatore sociale e le famiglie della deducibilità delle retribuzioni, anche per far emergere il sommerso. Vediamo con favore iniziative come quella della regione Sardegna che ha introdotto un bonus una tantum fino a 600 euro per il lavoro domestico. Considerando, inoltre, che il 71% di colf e badanti sono donne immigrate, chiediamo di prorogare i permessi di soggiorno in scadenza».

La conferma dei sussidi e l’incremento del bonus autonomi

Nel decreto atteso dopo Pasqua verranno confermati anche tutti gli attuali sussidi, cassa integrazione d’emergenza e indennità di 600 euro per gli autonomi, che, da aprile, saliranno a 800 euro. Lo stanziamento totale su cui si ragiona è di circa 15 miliardi di euro. Una fetta di queste risorse serviranno anche ad allungare la Naspi di un paio di mesi, a coloro a cui sta scadendo in questo periodo. «Non vogliamo lasciare nessuno senza tutele», spiega Marco Leonardi, consigliere economico del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Sempre nel decreto aprile dovrebbe confermarsi anche lo stop ai licenziamenti: oggi i licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici sono vietati per due mesi, fino cioè a metà maggio. Con il nuovo decreto lo stop proseguirà per tutta la durata dell’emergenza, ma probabilmente solo per i licenziamenti collettivi.

Per approfondire: